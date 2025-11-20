もうすぐデビュー2周年。まんまるHカップの博多っ子グラドルとして人気の天羽結愛（あもう・ゆあ）さんが、2nd DVD「愛しとーと」（発売元：竹書房、収録時間：124分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月2日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

ちょうど1年前のイベント時よりも胸がサイズアップし、さらにグラビア映えする体になった天羽さん。8月に都内で撮影された2nd DVDは（視聴者の）飼い猫になるという物語で、どのチャプターも一貫して博多弁でしゃべっている点が特徴である。

――おもしろいですね。

【天羽結愛】 福岡県出身で猫4匹と暮らしている話をしたら、「それいいね！」になってテーマが決まりました。衣装もふわふわの猫耳やアームウォーマーを組み合わせたコスプレがあって、すごく上品な感じに仕上がっています。

――全体的なシーンとしては？

【天羽結愛】 朝ベッドで目覚めて、「お腹空いたっちゃろ？」とキッチンでホットケーキを焼いたり、夜の寝室でセクシーな黒のランジェリーを披露したり。くすぐられて「こしょばいよ」と反応するシーンとかも楽しめます。

――オススメは？

【天羽結愛】 ショート丈のニットで家事をするシーンです。しゃべりながら部屋を掃除したり、リンゴを切ったりするのですが、こういう映像をよく撮ってTikTokでも公開しているので、普段そのままの天羽結愛が見られると思います。

――ほか注目は？

【天羽結愛】 私が「年中クリスマス人間」というほどクリスマス好きなので、ストーリーとは関係ないのですが、サンタ衣装で魅せるシーンを特別に入れてもらったことです。オイルで全身ツヤツヤのサンタさんが腰を振って踊っているので、ぜひチェックしてください。

――そんなに好きなんですね。

【天羽結愛】 新しい雑貨は毎年買い集めるし、手作りもするので部屋中がクリスマスグッズだらけです。夏に遊びに来た友達から「季節感がおかしい」と言われるほど。当日よりもクリスマスまでの期間を楽しむ派です（笑）。

今年取り上げたグラドルの中で、最も早くサンタ衣装でステージに登場。大きな袋まで持ち込んで、そのクリスマス愛を集まったファンに伝えた。12月6日に開催される「第3回 週刊実話ザ・タブー大撮影会 ～クリスマスSP～」への参加も決まったので、紹介ページで確認してほしい。