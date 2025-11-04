サイコムのゲーミングPCが超お得！ Intel Core Ultra搭載モデル購入でゲーム4本から1本プレゼント

サイコム、Intel Core Ultra搭載BTOパソコン購入者限定「Intel Holiday Bundle」キャンペーンを開始

――人気ゲーム4タイトルの中から1本がもらえる特典付き！

BTOパソコンメーカーのサイコムは、最新のIntel Core Ultraプロセッサーを搭載したゲーミングPC購入者を対象に、人気タイトルをプレゼントする「Intel Holiday Bundle」キャンペーンをスタートした。対象ユーザーは、4つの人気ゲームの中から1作品を選んで無料で入手できるという。

サイコムが展開するゲーミングPCは、デュアル水冷モデルやコンパクトミニタワー型など、用途に合わせた多彩な構成をラインアップ。価格は304,670円〜473,870円と、性能重視のユーザーにも納得の仕様となっている。

キャンペーン概要：人気ゲーム4本から1本を選べる

キャンペーン期間は2026年1月31日まで。対象となるのは、Intel Core Ultra 5／7／9シリーズを搭載したすべてのBTOパソコンだ。

購入者には特典として、以下の4タイトルの中から1本を選択できるゲームマスターキーがプレゼントされる。

『Battlefield 6』

『Assassin’s Creed Shadows』

『Sid Meier’s Civilization VII』

『Dying Light: The Beast』

最新世代のCPUと豪華ゲームの組み合わせで、購入後すぐにハイパフォーマンスなゲーミング体験を楽しめる。

注目モデル：ハイエンドからコンパクトまで充実ラインナップ

キャンペーン対象モデルの中でも、特に注目されているのが「G-Master Hydro Z890」、「G-Master Spear Z890」、「G-Master Spear Mini B860」の3シリーズだ。

G-Master Hydro Z890はデュアル水冷システムを採用し、冷却性能と静音性を両立。G-Master Spear Z890は安定した性能を備えたスタンダードモデル。そしてG-Master Spear Mini B860は、省スペース設計ながらも高い拡張性を誇るコンパクトミニタワーだ。

いずれのモデルも、最新のIntel Core 7 265Kプロセッサーを搭載。グラフィックカードにはGeForce RTX 5060 TiまたはRTX 5070 Tiが採用されており、AAA級タイトルも快適に動作する。

高性能BTOパソコンと最新ゲームが組み合わさることで、ゲーマーにとってこの冬最高のスタートを切る絶好のチャンスとなるだろう。