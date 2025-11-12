マイクロソフト、Windows 10緊急修正　ESU登録に失敗する問題に対処

マイクロソフトは11月11日、「デバイス拡張セキュリティー更新プログラム（ESU）」未登録の個人向けWindows 10デバイスを対象とした帯域外（OOB）更新プログラムを公開した。

今回のアップデートでは、主にWindows 10搭載の登録ウィザードがESU登録に失敗する問題に対処。更新プログラムの適用により、前述の問題が起きていたWindows 10デバイスでも、ESUへの正常な登録が可能になるとしている。