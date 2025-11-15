メモリー高騰の今この価格はスゴイ。Ryzen 5＆Radeon RX 9060 XT、メモリー16GBのゲーミングPCが14.3万円で組める

2025年11月22日（土）・23日（日）、パソコン専門店「アプライド」は全店舗にて「自作パソコン組み立てイベント」を開催します。本イベントでは、PCパーツの扱い方やケーブル配線のコツなどを専門スタッフにその場で聞けるところが魅力です。

毎度お買い得なPC組立セットが話題のイベントですが、今月の目玉はRyzen 5 5600GT＆Radeon RX 9060 XTのゲーミングPC。メモリーは16GB（8GB×2）、ストレージは1TB SSDでなんと14万3000円と超お買い得です。もちろん、ほかのセットも通常よりもだいぶ安く、メモリーやSSDが高騰している今はかなりありがたい価格になっております。

さらに、CPU、ビデオカード、メモリーなどをアップグレードできるオプションも充実しています。普通に購入するよりもお得なイベント特価でPCパーツを強化できるので、「もっと性能を高めたい」「使い道を広げたい」という人は、ぜひオプションもチェックしてください！

イベント限定のお得なPC組立セット

1つ目のセットはハイスペックゲーミング向けの構成です。CPUはAMDのRyzen 7 9700Xを採用し、メモリーはDDR5の32GB（16GB×2）、ストレージは1TBのNVMe SSD（PCIe 4.0×4接続）。マザーボードはASUS製のAMD B650チップセット＆Wi-Fi搭載モデル、ビデオカードはASUS製のGeForce RTX 5070採用モデルです。

PCケースはCooler Masterのピラーレスモデル「Elite 681」。色は黒と白で選択できます。サイドとフロントの2面にパノラマ強化ガラスパネルを採用し、内部のアドレサブルRGB LEDのライティングをきれいに見せてくれます。最大10基のファンを搭載できるので強烈なエアフローを構築できる点もうれしいところ。

オプションではCPU、メモリー、ストレージ、ビデオカードをカスタマイズ可能。ちなみに、CPUは＋2万2000円でRyzen 7 9800X3Dにアップグレードできます。同CPUはゲーミングにおいては最強格。ワンランク上のゲーミング環境を目指すならぜひ採用したいCPUですね。

2つ目のセットは、CPUにインテルのCore Ultra 7 265KFを採用した、動画編集や中規模レンダリングなどを快適にこなすクリエイティブ向けの構成。メモリーはDDR5の32GB（16GB×2）、ストレージは1TB NVMe SSD（PCIe 4.0×4接続）を搭載。マザーボードはASUS製のAMD B860チップセット＆Wi-Fi搭載モデル、ビデオカードはASUS製のGeForce RTX 5060 Ti採用モデルになります。

PCケースはCooler Masterの「MASTERBOX CM695」。4つの3.5インチHDDと5つの2.5インチSSDを格納できるので、ストレージの拡張性はばっちりです。データ容量の大きな動画ファイルなど多く扱いたいユーザーにはメリットに感じるのではないでしょうか。

オプションではメモリー、ストレージ、ビデオカード＆電源ユニットのセットがアップグレードできます。ビデオカードと電源ユニットは、標準構成のGeForce RTX 5060 Ti＆650W 80 PLUS BRONZEから、GeForce RTX 5070＆850W 80 PLUS GOLD（＋2万5000円）、さらにGeForce RTX 5070 Ti＆850W 80 PLUS GOLD（＋7万5000円）に強化することも可能です。

3つ目のセットはなんと14万3000円と破格のゲーミングPC構成。CPUはRyzen 5 5600GT、メモリーはDDR4の16GB（8GB×2）、ストレージは1TB NVMe SSD（PCIe 3.0接続）、マザーボードはASUS製のAMD B550チップセット＆Wi-Fi搭載モデル。ビデオカードはASUS製のRadeon RX 9060 XT（VRAM 16GB版）採用モデルなので、フルHDゲーミングなら快適なはず。

PCケースはLIAN LIの「VECTOR V100R」。色を黒と白から選択できます。このPCケースにはなんと、フィギュア展示用スペースがあります！ お気に入りのフィギュアを入れれば、自分だけの推しPCの完成です。

オプションではメモリー、ストレージ、CPUクーラー、CPU＆CPUクーラーのセット、ビデオカード＆電源ユニットのセットが選択可能。CPU＆CPUクーラーはRyzen 5 5600GT＆標準のリテールクーラーから、Ryzen 7 5700Xとサイドフロー型の空冷CPUクーラー（＋1万2000円）に変更できます。もうちょっと性能が欲しい人にはぴったりなオプションだと思います。

「ハウズ」で申し込みすると「むにゃむ」のぬいぐるみがもらえる！

本イベントはアプライド全店舗に加え、グループの雑貨専門店「ハウズ」でも申し込み受付中です。ハウズで申し込むと、公式キャラクター「むにゃむ」のぬいぐるみをプレゼント。興味がある方はこちらから応募してみてください！

メモリー価格が高騰している今、通常よりもお得にPCパーツ一式をそろえられる本イベントは貴重なチャンスです。理想の1台をお得に組めるこの機会、ぜひお見逃しなく！