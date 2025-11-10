出た瞬間に人気爆発！スリコの新商品が大注目

Instagramより

3COINS（スリーコインズ）が11月4日に発表した「オーディオカラーサングラス」が、発売直後から注目を集めている。

約34gと軽量でありながら、Bluetooth機能とスピーカーを内蔵し、耳をふさがずに音楽や通話を楽しめる。紫外線を約99％カットしながら、タッチセンサーで操作できるのも特徴だ。価格は5500円で、同ブランドとしてはやや高めの設定だが、公式インスタグラムでは「既に人気」と報告されており、ファッション性と機能性の両面で話題を呼んでいる。

一方で、ユーザーの声はさまざまだ。「スリーコインズがこんな商品を出すなんて」と驚くコメントや、「これはこれでアリ」と肯定的な反応がある一方、「音量が小さい」「音漏れしないレベルしか出ない」といった使用感に関する指摘も出ている。耳をふさがないスピーカー構造ゆえに音量制限があることが理由とみられ、賛否が分かれそうだ。