美人すぎる現役ピラティスインストラクターとして話題の「ちなつ」さんが、1st DVD「微笑みボディ」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：120分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月3日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

鍼灸師とあん摩マッサージ師の資格も所持するちなつさんは、2024年に週刊ポスト（5/31号）誌上でグラビアデビュー。今年に入ってTBS系列のバラエティー番組「水曜日のダウンタウン」に出演したことで注目を集めた存在である。待望の1st DVDは、5月に都内のスタジオで撮影された映像だ。

――どんな内容ですか？

【ちなつ】 ピラティスインストラクターのちなつの1日に密着という感じで、一緒に過ごす様子を映し出しています。自己紹介から始まり、床にマットを敷いてスパッツ姿で体を動かしたり、サウナでいっぱい汗をかいたりしています。

――オススメは？

【ちなつ】 バスルームでシャワーを浴びるところです。DVDジャケットの写真も自分で選んだのですが、お尻を褒めてもらうことが多いし、映像でもそこが強調されているのでみなさんに喜んでもらえるかなと。大人の色気が出せたシーンでもあります。

――ほか注目は？

【ちなつ】 朝ごはんを食べてから、「一緒にピラティスをやろう！」と誘うシーンです。特に素が出せている点で推したいです。あと、寝起きのシーンもリラックスした様子が楽しめるところが気に入ってます。

――これからの方向性は？

【ちなつ】 健康美をテーマにがんばりたいです。グラビアでは自分の体を表現することで「健康でいられることの尊さ」、しっかり運動をすることで「健康寿命を延ばすこと」を発信をしたいです。

11月24日開催の「スペシャル大撮影会in Booty東京」にも、同じ事務所に所属する原 つむぎさん、明香琴子（あすか・ことこ）さんらと参加する予定。グラビア映えする健康的なボディーも目を引くし、2nd DVDリリースにも期待が寄せられるところだ。