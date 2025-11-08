「ミスSPA! 2024」でグランプリを受賞。グラビアで大活躍の吉瀬 結（きちせ・ゆい）さんが、6th DVD「異世界で神グラドルを目指します」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを10月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

なんだか意味深なタイトルであるが、本人によれば「新婚カップルがイチャイチャする物語」だとのこと。鳥肌フェチに刺さるような映像が撮りたいという制作サイドの要望を汲み、今春に新潟県の雪山でロケを敢行。白い雪と水着姿の非日常感……いわゆる「雪グラビア」が映像における一番のポイントとなっている。

――全体的なシーンの紹介を。

【吉瀬 結】 雪山に遊びに行くシーンはもちろん、屋内でイチャイチャしたり、バスルームでシャワーを浴びたりする映像が楽しめます。初挑戦の雪ロケでは、鳥肌もめちゃくちゃ立ちました（笑）。

――雪ロケは大変そうですよね。

【吉瀬 結】 寒さはまだいいのですが、照り返しがまぶしすぎて目を開けるのが本当に大変。片脚が膝上くらいまで埋まったりもしたし、そんな状況のなかで表情を出そうとがんばっていました。

――オススメは？

【吉瀬 結】 雪ロケのシーンは絶対に視聴してほしいですが、グレーのスパッツを穿いたシーンにも注目です。部屋で唐突に運動を始めるのですが、ピチピチ感があってお尻がすごくきれいに見える点が気に入っています。

――大人の色気が出せたのは？

【吉瀬 結】 ヒョウ柄のビキニで魅せる、夜の寝室のシーンです。オイルを塗って全身テカテカなのですが、ダンスをやったりしてSっぽいイメージで攻めることができました。

9月からはポッドキャストのラジオ局（ラジオクロニクル）で「吉瀬 結のふわふわタイム」がスタート。プライベートのこと、好きなことなどを可愛い声で語っているので必聴だ。ソフマップの名物トークバラエティー番組「グラドルあおてんじょ～!!」にもレギュラー出演していて、次回は11月21日に開催されるので要チェック。