餃子の王将にあの「薬膳ラーメン」が復活！“辣菜麺”が11月限定で登場しているぞ

餃子の王将は、11月限定メニュー「辣菜麺（ラーサイメン）」（単品968円）を1日より発売中です。

11月限定「辣菜麺（ラーサイメン）」が復活！

中華食堂チェーン「餃子の王将」で、2022年7月から一時期レギュラーメニューとして販売されていた「辣菜麺（ラーサイメン）」が、期間限定で復活します。

「辣菜麺」は、厳選ブレンドの味噌をベースに、四川山椒と香味辣油をきかせた、餃子の王将の“薬膳ラーメン”。野菜をたっぷり使用しているのが特徴で、麺には他の商品と同様に北海道産小麦粉が使われています。

キャッチコピーは「辛くて深い。深くて旨い。」。

単品ほか、お得なフェアセットも用意されます。また、持ち帰りも可能です。

【辣菜麺】

・単品 店内968円／持ち帰り 950円＋容器代10円

・フェアセットA（餃子3個・マンゴーラッシー付き）1400円

・フェアセットB（餃子3個・ライス小）1340円



※セットにはプラス165円で餃子3個追加可能（ひとり1回限り）

※各餃子3個につきプラス東日本16円、西日本27円でにんにく激増し餃子に変更可能（北海道の店舗を除く）

旨辛×痺辛で身体が温まる

辣菜麺は、旨辛×痺辛仕立ての一杯。販売当時は辛いもの好きのハートをがっちりつかみ、さらに「体が温まる」なんて声もあった人気メニューです。



グランドメニューから姿を消してしまってからも、「とSNSで再販を望む声が見られました。そんな伝説（!?）の辣菜麺が、ついにカムバック。今回は1ヵ月限定とのことなので、寒くなってきた今こそ、身体の内側からアツくなる一杯を味わっちゃいましょう！

※記事中の価格は税込み