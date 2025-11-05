日本郵便、クマ出没にともなう配達の遅れの可能性について理解を求める

日本郵便は、郵便局公式サイト（https://www.post.japanpost.jp/）で、「クマ出没等に伴う業務の見合わせについて」と題するお知らせを掲載。その中で、クマが出没している地域での郵便物・ゆうパックなどの配達について、希望した時間帯に届けられない場合、遅れが生じる場合があるとし、ユーザーに理解を求めている。

お知らせ内では、「クマの出没が確認され、自治体や警察等から立ち入り規制等の指示があった場合」「クマを目撃した場合等、集配業務の継続が困難と判断した場合」において、一時的に集配業務を見合わせる可能性があること、クマが出没している地域では夕方以降（原則17時以降）の二輪車による配達業務を見合わせるとしている。

また、クマとの遭遇が懸念される際は安全対策のためにユーザー宅の敷地内への駐車をお願いするケース、窓口業務を一時的に見合わせる可能性についても触れている。

いずれにしても現下のクマ出没の状況では安全が何より重要。配達員の皆さん、無理せずお体を大事にしてください。