GIGABYTEサポートが刷新！ ノートPC・デスクトップの修理・問い合わせがスムーズに

GIGABYTE、「アフターサポートセンター」を新設。PCからAI機器まで一元サポートへ

GIGABYTEは、11月1日より新たに「GIGABYTEアフターサポートセンター」を開設すると発表した。これにより、同社製品のユーザーサポート体制が強化される。

新センターでは、これまで個別に対応していたノートPC、デスクトップPC、AI ATOM、モニター製品などのサポートを一つの窓口に統合。ユーザーはよりスムーズに問い合わせが可能となり、迅速かつ包括的なアフターケアを受けられるようになるという。

問い合わせは専用の電話・メール・公式Webサイトから受け付けており、対応時間は平日9時30分〜18時まで。利便性とサポート品質の両立を目指した体制だ。

サポート窓口を一本化、モニター製品も12月から対応

これまでGIGABYTEのノートPCやデスクトップPCのサポートはそれぞれ個別窓口で対応していたが、新センター開設によりワンストップ対応が実現する。

さらに、これまで販売代理店経由で行っていたモニター製品のサポートも、12月1日よりセンターで直接対応を開始予定。これにより、ユーザーはより安心してGIGABYTE製品を利用できる環境が整う。