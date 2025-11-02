このページの本文へ

ジョリーパスタで11月6日新発売

これ絶対うまいやつ！アツアツ鉄板×カニ×エビ＝最強トマトクリーム

2025年11月02日 16時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

アツアツ鉄板でいただけて間違いない！

　ジョリーパスタは11月6日に「“鉄板パスタ” ずわい蟹と赤エビのトマトクリームソース」（1529円）を発売する。

あっつあつ！“鉄板パスタ”にずわい蟹×赤エビ

　パスタをメインとしたファミリーレストラン「ジョリーパスタ」では10月より、パスタを器ごと直接火にかけ、グツグツと加熱してから提供する“鉄板パスタ”を展開している。

　鉄板パスタは、最後の一口まで温かい状態で楽しめるため、寒さが増すこれからの季節にぴったりのメニューとして人気を集めているという。

　この鉄板パスタから登場する「ずわい蟹と赤エビのトマトクリームソース」は、生のずわい蟹のほぐし身や、ぷりぷりの赤エビ、ほうれん草、しめじを使った、熱々トマトクリームソースの新メニュー。

　まろやかな酸味のトマトクリームソースは、ずわい蟹、赤エビの濃厚な旨みと相性抜群といい、お店で削ったコク深いグラナパダーノチーズと爽やかなブラックペッパー、蟹や赤エビの旨みを引き立てるのだとか。

冬の旨味がギュッ！これは間違いない！

　「ずわい蟹と赤エビのトマトクリームソース」は、第1弾「ナポリタン」に次ぐ“鉄板パスタ”第2弾。カニとエビの旨みがギュッと詰まっているなんて、おいしいこと間違いなし！

　熱々のパスタから広がる芳醇な香りとともに、冬らしい食材をとことん堪能してみては。

　（※文中の価格はすべて税込）

