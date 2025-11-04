不動産会社に現役で勤務する宅建士グラドルの佐原ゆき（さはら・ゆき）さんが、3rd DVD「不道徳営業」（発売元：ブレイン、収録時間：158分、価格：4840円）の発売記念イベントを10月25日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

撮影会でも人気の高い佐原さんだが、5月18日の「コスホリック41」に初出展し、同人活動もスタート。新規のファンを増やすなかでリリースを迎えた3rd DVDは、7月にタイのパタヤで撮影されたものだが、海外の物件を仲介する不動産会社の営業という役柄となっている。

――パタヤでのロケはいかがでした？

【佐原ゆき】 もう語りきれないくらい楽しかったです。特に印象に残ったのは、屋台で食べた「マンゴーライス」というスイーツ。もち米に完熟マンゴーとココナッツミルクのソースをかけて食べるのですが、めちゃくちゃ美味しかったです！

――実際の佐原さんに近い感じの作品ですね。

【佐原ゆき】 ある企業の社長さん（＝視聴者）に海外の物件を勧めていくなかで、ちょっと色仕掛けを織り交ぜながら契約を取るという流れになっています。実際のゆきは、営業職ではないのですが。

――オススメは？

【佐原ゆき】 パタヤのビーチに行くシーンです。かなり近い位置から撮っているので、一緒に遊んでいるような雰囲気が出ていると思います。プールのあるリゾートヴィラの紹介で、前開きタイプの競泳水着で誘うところも推したいです。胸がほぼ全開です。

――最後はどうなるのですか？

【佐原ゆき】 無事に契約が成立して、社長さんと2人で乾杯。ほろ酔いになったゆきが絡んでくるという感じの映像になっています。現場ではぶどうジュースだったのですが、ゆきはお酒も大好きなので飲みたかったです（笑）。

――ところで、不動産は本当に高くなりましたよね。

【佐原ゆき】 2年前と比べたら、都内の家賃は2万円くらいは高くなっていますね。この先も上がるので、いま住んでいる部屋で満足できるのであれば、出て行かないほうがいいと思います。

プロらしいコメントで締めくくったが、本職の業務の幅を広げようと不動産関連の資格試験に向けた勉強をしている最中。「仕事も同人活動も幅広くやっていきたいです。抽選が当たればですが、次は冬のコミケでROM写真集とかを売りたいです」と抱負を述べた。