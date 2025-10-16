RTX 5060＆Core i5 14400搭載、MSI「MAG Infinite E1 14NVL5-243JP」が11月6日発売

MSI、新型ゲーミングPC「MAG Infinite E1 14NVL5-243JP」を11月6日発売

高性能GPU「RTX 5060」＆Core i5 14400搭載で登場

MSI（エムエスアイコンピュータージャパン）は、11月6日より新型ゲーミングPC「MAG Infinite E1 14NVL5-243JP」を発売すると発表した。全国の販売店で購入可能で、価格はオープン価格となっている。

グラフィックスには、NVIDIAの最新GPU GeForce RTX 5060 を搭載。注目の新技術DLSS 4に対応し、ゲームプレイ中のフレームレートを大幅に向上。高解像度かつスムーズな映像で、より快適なゲーム体験を提供するという。

さらに、CPUには Intel Core i5 14400プロセッサを採用。これに加えて32GBの大容量メモリを搭載しており、リソースを多く消費する最新タイトルや複数アプリを同時に動かす環境でも余裕の動作を見せる。ネットワーク面でも有線LANに加え、Wi-Fi 6Eに対応。設置場所を選ばず、安定した通信環境を確保できる。

また、Mystic Lightに対応しており、CPUクーラーや筐体内部のライティングを自由にカスタマイズ可能。自分好みのカラーでPCを彩り、ビジュアル面でも楽しめる仕様だ。

高性能・拡張性・デザイン性を兼ね備えた「MAG Infinite E1 14NVL5-243JP」は、まさにコスパに優れた理想のゲーミングPCとして、幅広いゲーマー層から注目を集めそうだ。