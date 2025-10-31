日本アニメ、海外市場で初の2兆円超え　国内を大きく上回る

一般社団法人日本動画協会は10月30日、毎年恒例となっている業界分析書「アニメ産業レポート2025」を、2025年12月上旬に刊行すると発表した。

レポートによれば、2024年のアニメ産業市場は過去最高の3兆8407億円に達した。前年比114.8％の成長で、これまでの最高記録を大きく上回る。

中でも海外市場の伸びが大きく、2兆1702億円（前年比126.0％）と2兆円を初めて突破。国内市場の1兆6705億円（前年比102.8％）を上回る成長を見せた。