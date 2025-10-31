え、安くない!? ケンタ、5350円引換券→3500円の福袋に。販売は事前抽選制

ケンタッキーフライドチキンは「ケンタ福袋」（3500円）を、2026年1月1日から数量限定で発売する。11月6日から11月20日の期間、専用特設サイトにて、「ケンタ福袋」の事前抽選販売の受付をスタートする。

今年もお得！さらにレアグッズ入り「ケンタ福袋」

毎年好評を集めるKFC新年の「ケンタ福袋」が今年も登場する。

今年は、「オリジナルチキン」や「バーガー」をはじめとした人気定番メニューのKFC全店共通引換券（5350円相当）に加え、「ビスケット型お昼寝枕」が新登場。





「ケンタ福袋」3500円

～内容～

・KFC全店共通引換券 総額5350円相当

・ビスケット型お昼寝枕

・クーポンつきケンタおみくじ

・KFCオリジナル手提げ紙袋

KFC全店共通引換券は、2026年3月31日まで使用可能（「バーガー引換券」で選べるのはチキンフィレバーガー/和風チキンカツバーガーのみ）。

目玉のひとつは「ビスケット型お昼寝枕」。表面のこんがり焼き色や特製ハニーメイプルを忠実に再現した、遊び心あふれるデザイン。直径約20cmの使いやすいサイズ感で、お昼寝やリラックスタイム、移動中の休憩にもぴったりという。

さらに、今年も「ケンタ福袋」を購入すると、抽選で人気商品の無料券が当たる「クーポンつきケンタおみくじ」も付属。



おみじで小吉が出ると「オリジナルチキン」1ピース無料券、中吉で「チキンフィレバーガー」無料券、大吉は「トクトク4ピースパック」無料券がもらえ、当たった無料券はその場で引き換え可能。また、くじに外れても、おトクなクーポン2種が必ずもらえる。

■購入は事前抽選制



11月6日から11月20日までの期間、専用特設サイトにて事前抽選販売の申し込みが可能。

【事前抽選】専用特設サイト：https://www.kfc-fukubukuro2026.com/

【受付期間】11月6日～11月20日

【当選通知日】12月5日

【事前購入期間】12月5日～12月16日

【受け取り期間】2026年1月1日～1月7日

まずは抽選から！

毎年完売必至の「ケンタ福袋」。毎年のことながら引換券が今年もお得！さらに「ビスケット型お昼寝枕」はお家にあったら自慢できそう〜！



まずは抽選へチャレンジ。まさに運試し感覚だ！

（※文中の価格はすべて税込）