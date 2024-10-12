MSI、家庭用EV充電器「EV Life」を発売　6kW出力＆スマホ操作対応の高性能モデル登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

MSI、家庭向けEV普通充電器「EV Life」を発売開始。高性能6kW出力・スマホ操作対応

　エムエスアイコンピュータージャパンは10月24日、家庭向けEV普通充電器「EV Life（イーブイライフ）」の販売を開始したと発表した。価格は149,800円で、MSI公式ウェブサイトおよびビックカメラ.comで購入できる。

　「EV Life」は、MSIが誇る高い技術力を活かして開発された家庭用EV充電器。最大出力6kW（30A）、単相200Vに対応し、日常の充電をスムーズかつ安定的に行えるという。標準で5mのType 1（SAE J1772）ケーブルを備え、複雑な設定を必要とせず、ケーブルをEVに差し込むだけで自動的に充電が始まるシンプル設計が特徴だ。

　さらに、MSI独自のスマートフォンアプリとBluetooth接続を活用することで、充電スケジュールの設定や電流調整、充電ステータスの確認などを簡単に操作可能。ユーザーはスマホ一つで柔軟に充電管理を行える。

　また、防塵・防水性能（IP55）と耐衝撃性（IK08）を備えた堅牢な設計により、屋内外を問わず安定して稼働する。過酷な環境にも対応し、標高3,000mでも動作可能という業界初をうたう技術を搭載している点も見逃せない。

　加えて、MSIは購入者向けに保証延長キャンペーンを実施中。通常2年間のメーカー保証が1年延長され、合計3年間の保証が受けられる。対象期間は2026年7月31日まで。この期間に「EV Life」を購入し、MSIメンバーセンターで製品登録後、特設ページから応募すればキャンペーンが適用される。

