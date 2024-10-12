MSIの“AIキー付きPC”が登場　Copilotを一瞬で呼び出せる新モデル

MSI、AI活用に最適な新デスクトップPC「PRO DP80 A14G-065JP」を10月30日発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、10月30日より新しいデスクトップPC「PRO DP80 A14G-065JP」を発売すると発表した。価格は13万1800円前後の見込み。

PRO DP80 A14G-065JPには、インテル Core i5プロセッサーを搭載。10コア／16スレッドによる高い処理能力を備え、複数アプリを同時に扱うマルチタスク作業もストレスなくこなせる。さらに、Microsoft Copilot専用キーを備えたキーボードが付属し、AIアシスタントをワンタッチで起動可能。日常業務やクリエイティブワークの効率を高める。

本製品は最大3画面出力に対応し、マルチモニター環境を簡単に構築できる。また、Wi-Fi 6Eおよび2.5G + 1G LANをサポートしており、高速で安定したネットワーク接続を実現。設置面では縦置き・横置きの両対応設計を採用しており、オフィスでも自宅でも柔軟にレイアウトできる点も魅力だ。

筐体にはPCR（再生プラスチック）素材を使用し、エネルギースター8.0認証を取得。省エネ性能に優れ、環境負荷を抑えた設計となっている。これにより、企業や個人のサステナブルな取り組みにも貢献できる一台となっている。