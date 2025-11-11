14年連続1位を獲得した「世界⼀かんたん定番年賀状」など「KADOKAWAの年賀状素材集」3タイトルが発売

2026年の年賀状作成に役立つKADOKAWAの年賀状素材集、「世界一かんたん定番年賀状 2026」「もらってうれしい おしゃれな年賀状 2026」「日本の伝統美 和の年賀状 2026」の3タイトルが発売に。



KADOKAWAの年賀状素材集は、“多くの方に年賀状を書く楽しさともらう喜びを体験してもらおう”をテーマに、使いやすく個性が光る素材集。とくに「世界一かんたん定番年賀状」は、オリコン週間BOOKランキングで14年連続第1位（2011年～2024年）を獲得し、毎年幅広い層から高い評価を得ている。

世界一かんたん定番年賀状 2026

世界一かんたん定番年賀状 2026は年賀状作成ソフトのインストールが不要なため、パソコン初心者にもかんたんと好評のタイトル。低価格にもかかわらずデザインも豊富でデザイン年賀状とイラスト素材を4000点以上収録している。オリジナル年賀状作成ソフト付き。

もらってうれしい おしゃれな年賀状 2026

もらってうれしい おしゃれな年賀状 2026は、人気の「はらぺこあおむし」のほか、ハローキティやマイメロディなどのサンリオキャラクターも収録。かわいいけれど甘すぎない大人の女性のための年賀状素材で、素材点数は6000点以上。年賀状作成ソフト「筆楽名人2026」付き。

日本の伝統美 和の年賀状 2026

日本の伝統美 和の年賀状 2026は、美しい筆文字や日本画デザインといった和の美しさあふれるデザインを集めた年賀状素材集。日本酒ラベルをモチーフとした「全国日本酒年賀状」や、吉祥の意味を持つ動植物を組み合わせて絵文字にした華やかな「花文字年賀状」、さらには葛飾北斎デザインなども収録し、素材点数は全5500点以上。年賀状作成ソフト「筆楽名人2026」付き。

2026年版の大きな特徴として、人気キャラクター「パンどろぼう」「コウペンちゃん」のほか、手塚治虫「ユニコ」の年賀状を全タイトルに特別収録。さらに人気コミックの1シーンなどKADOKAWAならではのオリジナルデザインや、“一年中使える”季節の挨拶状やカレンダー、SNSなどでも使えるスタンプ画像も収録する。

KADOKAWAの年賀状素材集 2026年版は、全国の書店およびオンライン書店で販売中。また、年賀状ソフトと収録素材をウェブサイトからダウンロードもでき、手持ちのPCにCD-ROM／DVD-ROMドライブがなくても使用できる。





・世界一かんたん定番年賀状 2026

判型：A4変形

価格：本体450円＋税

付属品：CD-ROM×1枚

ISBN：978-4-04-911284-9



・もらってうれしい おしゃれな年賀状 2026

判型：A4変形

価格：本体680円＋税

付属品：DVD-ROM×1枚

ISBN：978-4-04-911286-3



・日本の伝統美 和の年賀状 2026

判型：A4変形

価格：本体680円＋税

付属品：DVD-ROM×1枚

ISBN：978-4-04-911285-6