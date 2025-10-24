QWERTYキー付きスマホ「Unihertz Titan 2」が予約受付開始　約5万7000円で10月27日から

Unihertzの日本向け公式Xアカウント（@UnihertzJapan）は、今年6月にKickstarterで出資者を募集していた、QWERTYキー付きスマートフォン「Titan 2」の予約受付を10月27日13時に開始することを公表している。
価格は399.99ドル（約6万円）で、予約期間中は20ドルオフの379.99ドル（約5万7000円）。12月中の順次発送を予定している。
Titan 2については、紹介記事（「現代の奇跡!? UnihertzのQWERTYキー付きスマホ「Titan 2」」）や動画を合わせてチェックいただきたいが、前モデル（Titan）に引き続き、90mm近い横幅（約88.7mm）を持つことで、ハードキーのサイズをしっかり確保しつつ、今回は235gと軽量化（ただし、防水・防塵は非対応に）。また、Dimensity 7300＋12GBメモリの搭載で、性能面では大幅にアップ。背面のサブディスプレーという遊びの要素も用意されている。
キーはやや硬めの打ち心地ながら、しっかりと打ちやすいことは変わらず、QWERTYキー付き端末を求めるユーザーの期待に応えてくれる可能性が高い1台だ。
|Unihertz「Titan 2」の主なスペック
|ディスプレー
|4.5型液晶／2型液晶（サブ）
|画面解像度
|1440×1440／410×502
|サイズ
|約88.7×137.8×10.8mm
|重量
|235g
|CPU
|MediaTek Dimensity 7300
|内蔵メモリー
|12GB
|内蔵ストレージ
|512GB
|外部ストレージ
|――
|OS
|Android 15
|対応バンド
|5G NR：n1/3/5/7/8/20/25
/26/28/38/40/41/77/78
4G LTE：1/2/3/4/5/7/8/12/13
/17/18/19/20/25/26/28/66
/34/38/39/40/41/42/48
W-CDMA：1/2/4/5/6/8/19
4バンドGSM
|無線LAN
|Wi-Fi 6
|カメラ画素数
|5000画素
＋800万画素（光学3倍望遠）
イン：3200万画素
|バッテリー容量
|5050mAh（33W対応）
|ワイヤレス充電
|×
|FeliCa／NFC
|×／○
|防水／防塵
|――
|生体認証
|側面指紋＋顔認証
|SIM形状
|nanoSIM×2
|USB端子
|Type-C
|イヤホン端子
|×