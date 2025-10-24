QWERTYキー付きスマホ「Unihertz Titan 2」が予約受付開始　約5万7000円で10月27日から

Unihertzの日本向け公式Xアカウント（@UnihertzJapan）は、今年6月にKickstarterで出資者を募集していた、QWERTYキー付きスマートフォン「Titan 2」の予約受付を10月27日13時に開始することを公表している。

価格は399.99ドル（約6万円）で、予約期間中は20ドルオフの379.99ドル（約5万7000円）。12月中の順次発送を予定している。

Titan 2については、紹介記事（「現代の奇跡!? UnihertzのQWERTYキー付きスマホ「Titan 2」」）や動画を合わせてチェックいただきたいが、前モデル（Titan）に引き続き、90mm近い横幅（約88.7mm）を持つことで、ハードキーのサイズをしっかり確保しつつ、今回は235gと軽量化（ただし、防水・防塵は非対応に）。また、Dimensity 7300＋12GBメモリの搭載で、性能面では大幅にアップ。背面のサブディスプレーという遊びの要素も用意されている。

キーはやや硬めの打ち心地ながら、しっかりと打ちやすいことは変わらず、QWERTYキー付き端末を求めるユーザーの期待に応えてくれる可能性が高い1台だ。