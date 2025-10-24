Windows 11 23H2、プレビュー版で3件の不具合を修正

マイクロソフトは10月22日、Windows Insiderの参加者向けに「Windows 11（23H2）Build 22631.6132 （KB5067112）」のリリースプレビュー版を公開した。機能追加と複数の不具合に対応している。
アップデートの概要は以下のとおり。
●アップデートの概要
■機能の追加
シェル
・Out-of-Box Experience（OOBE）でのデバイスセットアップ中、およびユーザーがデスクトップに到達した後の設定で、パーソナライズされたオファー機能を有効化
■修正・変更
入力関連
・スリープ解除後にタッチキーボードでテキストフィールドに文字が入力されない問題を修正
ネットワーク
・ホストの再起動時にネットワーク接続が失われる問題を修正
ストレージ
・Azure Stack HubまたはAzureローカルクラスターのアップグレード中にディスク通信に影響し、接続エラーを引き起こす問題を修正
Windows Insiderプログラムで提供されるソフトウェアはテスト版であり、上記以外にも未発見のバグや不具合が残っている可能性がある。
利用する場合、仕事用、プライベート用を問わず、メインマシンへの導入はおすすめしない。