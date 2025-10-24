このページの本文へ

Windows 11 23H2、プレビュー版で3件の不具合を修正

2025年10月24日 16時10分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

Windowsのロゴ

　マイクロソフトは10月22日、Windows Insiderの参加者向けに「Windows 11（23H2）Build 22631.6132 （KB5067112）」のリリースプレビュー版を公開した。機能追加と複数の不具合に対応している。

　アップデートの概要は以下のとおり。

●アップデートの概要

■機能の追加

シェル

・Out-of-Box Experience（OOBE）でのデバイスセットアップ中、およびユーザーがデスクトップに到達した後の設定で、パーソナライズされたオファー機能を有効化

■修正・変更

入力関連

・スリープ解除後にタッチキーボードでテキストフィールドに文字が入力されない問題を修正

ネットワーク

・ホストの再起動時にネットワーク接続が失われる問題を修正

ストレージ

・Azure Stack HubまたはAzureローカルクラスターのアップグレード中にディスク通信に影響し、接続エラーを引き起こす問題を修正

　Windows Insiderプログラムで提供されるソフトウェアはテスト版であり、上記以外にも未発見のバグや不具合が残っている可能性がある。

　利用する場合、仕事用、プライベート用を問わず、メインマシンへの導入はおすすめしない。

