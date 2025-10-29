このページの本文へ

【3日間限定】ケンタッキー、500円もオトクな「ハロウィンバーレル」本日から

2025年10月29日 11時50分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

　ケンタッキーフライドチキンは「ハロウィン9ピースバーレル」（2290円）を10月29日～31日の3日間限定で販売します。

　看板メニューである「オリジナルチキン」が9ピース詰まって、通常積上げ価格より500円お得な内容です。

11種類のハーブ＆スパイスで味付けして、専用の圧力釜で揚げた「オリジナルチキン」9ピース入り


※記事中の価格は税込み

■関連サイト

