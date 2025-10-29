【3日間限定】ケンタッキー、500円もオトクな「ハロウィンバーレル」本日から

ケンタッキーフライドチキンは「ハロウィン9ピースバーレル」（2290円）を10月29日～31日の3日間限定で販売します。
看板メニューである「オリジナルチキン」が9ピース詰まって、通常積上げ価格より500円お得な内容です。
・関連記事：500円おトク！ケンタで特別な9ピースバーレル、10月29日～31日
※記事中の価格は税込み
