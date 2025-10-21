ポータブルでも楽しめる新世代の平面駆動ヘッドホン「Simphonio CHARM」、16Ωの低インピーダンス

ベタベタはクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」で10月21日18時に新世代平面駆動ヘッドホン「Simphonio CHARM（シンフォニオ・チャーム）」の先行予約販売を開始した。クラファン特別価格は3万9600円（税込・送料込）からで、一般販売価格は4万9500円（税込）。発送は2026年1月中旬から順次の予定だ。

スマホ用のDACアンプでも鳴らせる低インピーダンス、高感度仕様

Simphonio CHARMは、70mm口径/6μm 多層複合バイオニック新堂版の平面磁気ドライバーを搭載しながら、16Ωの低インピーダンス化を実現。感度は105dBmW（±3dB）で、出力に制限のあるポータブルオーディオプレイヤーやスマートフォン用DACアンプでも十分に駆動できるようになっている。周波数特性は5Hz～50kHzと広帯域。本体は308g。

Simphonio独自の「磁橋技術」と「経緯布線技術」を採用。磁橋技術（Magnetic Bridge Technology）は、磁場を効率的に集中させ、少ない磁石で強力な駆動力を実現。軽量化と高出力の両立を可能にするもの。経緯布線技術（Warp & Weft Wiring Technology）は振膜に縦横の布線パターンを採用し、歪みを最小限に抑制。繊細なディテールからダイナミックな表現まで、音の正確性を高めているという。

筐体はCNC加工のあるアルミ金製。プレーヤー側の端子は4.4mmと3.5mmを交換可能なマルチコネクタ仕様に変更され、多様な環境での利用にも配慮されている。

サウンドについてはオーディオ評論家野村ケンジ氏のコメントも添えられている。「80年代テイストのメカニカルな外観に加え、ソリッドでクリアな音像定位、正確な空間描写が印象的。クラシックや女性ヴォーカルで真価を発揮する」とのこと。

プロジェクト情報

先行予約販売開始： 2025年10月21日（火）18時〜

2025年10月21日（火）18時〜 クラファン特別価格： 39,600円（税込・送料込）〜

39,600円（税込・送料込）〜 一般販売予定価格： 49,500円（税込）

49,500円（税込） 発送予定： 2026年1月中旬より順次

2026年1月中旬より順次 カラー： ブラック／シルバー

ブラック／シルバー 一般販売開始予定：先行出荷完了後、2月上旬頃から順次

Simphonio CHARMは、平面駆動型の正確な音像表現を持ちながら、ポータブル環境でも手軽に楽しめる希少な存在と言える。クラウドファンディング限定の特別価格を狙うなら、今がチャンスだ。