富士通がノートPC型の駅当「FMVentoU（エフエムベントウ）」を限定発売＝重いパソコンを持ち込めば300円で購入可能だ!!





富士通クライアントコンピューティングは10月20日に、ノートPC型の駅弁を発表した。

世界最軽量634gのノートパソコン「FMV Note U（UX-K3）」と同じ重さの「食べられるパソコン」＝「FMVentoU（エフエムベントウ）」を開発し、製品情報ページも公開。

東京駅にて、10月29日（水）から31日（金）の3日間限定で、「#パソコンで買える駅弁屋さん」を開催し、販売する。

「FMVentoU（エフエムベントウ）」は、世界最軽量のパソコン「FMV Note U（UX-K3）」と同じ634gのお弁当。

お弁当の中身は「パソコンの重さに関する実態調査」の結果を食材で表現し、食べるのはもちろん、見ても楽しめるお弁当となっている。

忙しく働くビジネスパーソンに喜んでほしいという想いのもと、福井県のカニや山形県のすき焼きなど、日本各地の名産品が楽しめるお弁当だ。

634gとの重量差で最大700円値引き

1334g以上のノートPC持ち込みで

1000円のお弁当が300円で購入可能だ

「FMVentoU」の購入方法は、「#パソコンで買える駅弁屋さん」のイベントスペースにて、持参したパソコンの重量を計測し、その重量と「FMV Note U（UX-K3）」の重量との差分に応じたクーポン「領重証」を発行する。

販売価格1000円の「FMVentoU」からクーポン分を値引きした金額で購入できる。クーポンは最大700円が上限となる。

支払いはキャッシュレス決済のみ、パソコン持参必須。対象はノートパソコンのみ、タブレット不可（キーボード着脱式のノートパソコンは可能）。パソコン1台につきお弁当1個まで割引可能。

■担当者コメント

☆富士通クライアントコンピューティング株式会社 担当者

世界最軽量のパソコンであるFMV Note Uの軽さをなるべく多くのビジネスパーソンの方に実感していただきたい…。そんなことを考え続けていたある日、「パソコンが軽すぎて、同じくらいの重さのお弁当が作れるのでは！」ということに気がつき、皆様の出張のお供である駅弁という形で販売するに至りました。

とにかく軽さを伝えるということにこだわって、見た目も中身も、売り方に至るまでアイデアを詰め込んでいます。

もちろん味も、７ヶ月間にわたって調整に調整を重ねたこだわりの一品です。おいしいお弁当と世界一の軽さを、ぜひみなさんに味わっていただきたいです。

☆株式会社ピーテンプル 担当者

長年お弁当を作ってきた弊社ですが、パソコンと同じ重さでお弁当を作ってほしいと言われたのは初めてでした(笑)。

実際に製品を持ってみると、本当にお弁当として食べ切れるくらい軽いパソコンで驚きました。そのうえ、中身は「プレゼン資料」にしてほしいというご要望で、大変だぞ、、と思いましたが、よくぞ弊社に声をかけてくれた！力の見せどころだ！と社内で盛り上がりました。

ひとつひとつの具材の形を整えながら、パソコンの重さに合わせて調整していく作業はとても時間を要するものでしたが、同時に、１グラムの違いにこだわり抜くパソコンメーカー様の情熱も感じることができました。

各地のご当地グルメを取り入れ、見た目にも味にも、そして重さにもこだわったお弁当に仕上げました。多くの方に楽しんでもらえれば幸いです。

「〈#パソコンで買える駅弁屋さん」概要〉

開催場所：JR東日本東京駅構内 地下1階 改札内 グランスタ東京内【スクエア ゼロ】

販売期間：2025年10月29日（水）～2025年10月31日（金）

営業時間：11：00〜19：00

販売価格：1000円(税込)

※割引適用で最大700円引