24,980円のUSB-C給電対応モニター「JN-IPS24WX-C6」登場｜JAPANNEXTの24インチWUXGAモデル

　JAPANNEXTは10月17日、USB-C（最大65W給電）に対応した24インチのWUXGA（1920×1200）液晶モニター「JN-IPS24WX-C6」を発売すると発表した。価格は24,980円（直販価格:税込）で、JAPANNEXT公式サイトのほか、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングでも購入できる。

　新モデル「JN-IPS24WX-C6」は、一般的なフルHDよりも縦方向の解像度が広いWUXGA（1920×1200）を採用。Webページやドキュメントの閲覧時に、一度により多くの情報を表示できる。さらに、178°の広視野角IPSパネルにより、どの角度から見ても色やコントラストの変化が少なく、安定した映像を実現する。

　インターフェースにはHDMI 2.0DisplayPort 1.2、そしてUSB-C（最大65W給電）を搭載。USB-C接続では映像出力とノートPCへの給電を1本のケーブルでまとめられるため、デスク周りがすっきりする。ACアダプターを持ち運ぶ必要もなく、テレワークやオフィス作業の効率が向上する。

　スタンドを除いた本体サイズは高さ350mm×幅533mm×奥行53mm、重量は約3.5kg。さらに100×100mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどにも取り付け可能だ。

　また、本体には4W×2のステレオスピーカーを内蔵。外付けスピーカーを用意しなくても、映像とともにサウンドを楽しめる。動画視聴やオンライン会議など、幅広いシーンで活躍する万能モニターとなっている。

