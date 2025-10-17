WSPが2365万円で一人乗りドローン「STAR WALKERS」を発売!!





ワールドスキャンプロジェクト（W.S.P）は、一人乗りのドローン型電動エアモビリティ「STAR WALKERS」を発売した。

ドローンのように8個のモーターとプロペラを備えたもので、価格は2365万円で、10月16日から予約を受け付けている。

まさに大型ドローン

『STAR WALKERS』



ワールドスキャンプロジェクトは、独自開発のドローンで、世界各地の遺跡を3Dスキャンしてきた。

そのドローンスキャン技術を基盤に、次なる挑戦として次世代エアモビリティ『STAR WALKERS』を開発したものだ。

高度なセンサとGPSシステムが飛行の安定性を確保し、障害物回避や自動着陸システムも搭載。あらゆるシーンで安心して使えるよう、細部まで設計されている。

STAR WALKERSは、効率的なバッテリーシステムを採用し、比較的短い充電時間で十分な飛行時間を確保する。

また、従来のエアモビリティに比べて騒音を大幅に削減。静音性に優れており、さまざまな環境で快適に使用できる。軽量なボディを採用することで取り扱いやすさも向上させた。

「STAR WALKERS」主な仕様



機体サイズ：約2×1.6×1.3m

主要構造材：複合材（アルミ合金・CFRP）

駆動方式：バッテリー（電動）による2重反転の8つのモーター・プロペラ

最大離陸重量：246㎏

空虚重量：146kg（バッテリー含む）

最高速度：50-60km/h

航続距離：約10-14km

最大飛行時間：8-16分

搭乗者：1名