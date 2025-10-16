Ryzen 7 9700X＆RTX 5070のPC組立セットが22万円！ 10月18日（土）・19日（日）はアプライドへGO！

2025年10月18日（土）・19日（日）、パソコン専門店「アプライド」は全店舗にて「自作パソコン組み立てイベント」を開催します。本イベントは、専門スタッフのサポートを受けながら自分の手でPCを組み立てられる人気企画。CPUの取り付けから配線のコツまで、専門知識がなくても安心してPC自作を体験できます。

本イベント限定のPC組立セットは「モンスターハンターワイルズ」「Apex Legends」「VALORANT」といった人気ゲームタイトルに合わせてPCの構成を提案しています。どのタイトルをプレイしたいか、必要な性能をイメージしながら自分にピッタリの構成を選んでみてください。

なお、PC組立セットは必要に応じてCPUやメモリー、ストレージ、ビデオカードをカスタムオプションでアップグレードできます。しかも、PC組み立てキットと同時に申し込むすることで、通常よりもかなりお得な特別価格でご提供。妥協したくない人は、予約前にカスタムオプションもしっかりチェックしましょう！

イベント限定のお得なPC組み立てキット

今回のオススメNo.1のキットがこちら。CPUはAMD Ryzen 7 9700Xを採用し、メモリーはDDR5-5600の32GB（16GB×2）、ストレージは1TBのNVMe SSD（PCIe 4.0×4接続）。マザーボードはASUSのAMD B650チップセット搭載モデルでWi-Fiもサポートします。ビデオカードもASUS製で、GeForce RTX 5070搭載モデルを採用。

PCケースはCOUGARの「UNIFACE RGB」。アドレサブルRGBの光がキレイなフロントパネルにはパンチング加工が施されており、通気性が良さそうです。右サイドパネル前部にも同様の通気孔を設けているので、電源ユニットやビデオカードの冷却もバッチリ。

カスタムオプションでは、CPUとメモリー、ストレージ、ビデオカードがアップグレードできます。CPUは2万2000円の追加でRyzen 7 9700XからRyzen 7 9800X3Dに変更できます。通常なら2万4000円前後かかるのでお得ですよね。ゲーミング性能を重視する人にとっては見逃せない選択肢でしょう。

こちらはオススメNo.2のキット。CPUはRyzen 7 5700X、メモリーはDDR4-3200の32GB（16GB×2）、ストレージは1TBのNVMe SSD（PCIe 4.0×4接続）、マザーボードはASUS製のAMD B550チップセット搭載モデルでこちらもWi-Fiをサポート。ビデオカードはASUS製のRadeon RX 9060 XT 16GB搭載モデルを採用しています。

PCケースはCOUGARの「MX220 RGB」。フロントパネルは磁石式で、着脱が簡単なのでメンテナンスも簡単です。フロントパネルと同様、トップパネルもメッシュ仕様になっており、通気性は期待できそうです。

カスタムオプションでは、メモリーとストレージ、CPUクーラー、ビデオカードを変更できます。ストレージは＋1万円で2TB SSD、＋3万円で4TB SSDにアップグレード可能。容量が気になる人は要チェックです。

コスパ重視のオススメNo.3がこちら。CPUはCore i5-14400、メモリーはDDR4-3200の16GB（8GB×2）、ストレージは1TB NVMe SSD（PCIe 4.0×4接続）、マザーボードはASUS製のインテルB760チップセット搭載モデルになります。ビデオカードはASUS製のGeForce RTX 5050搭載モデルを採用。

PCケースはフロントの3連ファンのイルミネーションが映えるCOUGARの「DUOFACE PRO RGB White」です。ガラスサイドパネルはマグネット式、ダストフィルターはスライドで簡単に着脱できる点もうれしい仕様です。クセのないデザインなので、長く飽きずに使えそうです。もちろん、USB Type-Cも搭載しております。

カスタムオプションでは、メモリーとストレージ、CPUクーラー、ビデオカードを変更できます。ゲーミング性能を強化したい人は、＋1万円で「DUAL RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition」、＋4万円で「DUAL RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition」にアップグレードしてもいいかもしれません。

「ハウズ」で申し込みすると、“とっても大きいっ！”ぬいぐるみがもらえる！

本イベントの申し込みは、アプライドグループの雑貨専門店「ハウズ」店舗でも申し込みを受け付けています。ハウズで参加を申し込むと、公式キャラクター「むにゃむ」の“とっても大きいっ！”ぬいぐるみをプレゼント。興味がある方はぜひ！

「ゲーミングPCは欲しいけど、PC自作は難しそう……」と思っている人には、ぜひ参加してほしいイベントです。PCを新調したいと思っていた人もこの機会にぜひ。人気ゲームを快適にプレイできる理想の1台を、自分の手で組み上げてみてはいかがでしょうか。

なお、イベントは完全予約制。アプライドの特設サイトからお近くの店舗を選んでご予約ください。PC組立キットにの数には限りがあるので、気になる方はお早めに。