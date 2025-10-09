台風22号・23号接近　関東の鉄道運行情報まとめ【JR・私鉄・地下鉄】（2025年10月9日更新）

気象庁は2025年10月9日現在、台風22号、23号の接近に伴い、暴風や高波、大雨などへの警戒を呼びかけている。交通機関の乱れも予想されるため、関東の各鉄道各社局の最新情報を確認できるページをまとめた。

JR

●JR東日本

JR東日本では東北・上越・北陸・山形・秋田の各新幹線と、地域別の在来線の運行情報を確認できる専用ページが用意されている。こちらのページからは「遅延証明書」の発行も可能だ。

同社の公式X／LINEアカウントでも最新の運行情報を配信しているので、自分が使いやすい方法を選ぶとよいだろう。

●JR東海

関東のJR線のうち、東海道新幹線と在来線の御殿場線、熱海以西の東海道本線はJR東海の管轄で、同社のサイトから運行情報をチェックできる。

在来線については路線別に専用のXアカウントも用意されており、そちらでも運行情報を確認可能だ。

大手民鉄と都営交通

JR以外の鉄道各社も、公式サイトやSNSを使った情報発信が中心だ。大手民鉄と東京都交通局（都電を除く）では、公式サイト上で遅延証明書を確認することもできる。

中小民鉄／第3セクターなど（北関東）

中小民鉄／第3セクターなど（南関東ほか）