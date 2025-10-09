このページの本文へ

台風22号・23号接近　関東の鉄道運行情報まとめ【JR・私鉄・地下鉄】（2025年10月9日更新）

2025年10月09日 18時15分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
台風22号と23号の進路図

気象庁「台風情報」より

　気象庁は2025年10月9日現在、台風22号、23号の接近に伴い、暴風や高波、大雨などへの警戒を呼びかけている。交通機関の乱れも予想されるため、関東の各鉄道各社局の最新情報を確認できるページをまとめた。

JR

●JR東日本

　JR東日本では東北・上越・北陸・山形・秋田の各新幹線と、地域別の在来線の運行情報を確認できる専用ページが用意されている。こちらのページからは「遅延証明書」の発行も可能だ。

　同社の公式X／LINEアカウントでも最新の運行情報を配信しているので、自分が使いやすい方法を選ぶとよいだろう。

運行情報・運休情報・遅延証明書
運行情報公式Xアカウント一覧
LINE公式アカウント

●JR東海

　関東のJR線のうち、東海道新幹線と在来線の御殿場線、熱海以西の東海道本線はJR東海の管轄で、同社のサイトから運行情報をチェックできる。

　在来線については路線別に専用のXアカウントも用意されており、そちらでも運行情報を確認可能だ。

東海道・山陽新幹線運行状況
在来線運行状況
運行情報Xアカウント
御殿場線（国府津～沼津）運行情報【JR東海公式】
東海道線（熱海～豊橋）運行情報【JR東海公式】

大手民鉄と都営交通

　JR以外の鉄道各社も、公式サイトやSNSを使った情報発信が中心だ。大手民鉄と東京都交通局（都電を除く）では、公式サイト上で遅延証明書を確認することもできる。

●東京メトロ

公式サイト【遅延証明書対応】

●東京都交通局

都営地下鉄【遅延証明書対応】
日暮里舎人ライナー【遅延証明書対応】
都電荒川線（電車の走行位置情報のみ）

●東武

公式サイト【遅延証明書対応】
東武鉄道運行情報【公式】（X）

●西武

公式サイト【遅延証明書対応】
西武鉄道運行情報（公式）（X）

●京王

公式サイト【遅延証明書対応】
京王電鉄運行情報 【公式】（X）

●京成（芝山鉄道含む）

公式サイト【遅延証明書対応】
京成電鉄運行情報【公式】（X）

●東急

公式サイト【遅延証明書対応】

●京急

公式サイト【遅延証明書対応】
京急線運行情報【公式】（X）

●小田急

公式サイト【遅延証明書対応】
小田急線列車運行状況（X）

●相鉄

公式サイト【遅延証明書対応】
相鉄線運行情報【公式】（X）

中小民鉄／第3セクターなど（北関東）

●真岡鐵道

公式サイト

●宇都宮ライトライン

公式サイト【遅延証明書対応】

●わたらせ渓谷鐵道

公式サイト

●上毛電鉄

公式サイト

●上信電鉄

公式サイト

●ひたちなか海浜鉄道

ひたちなか海浜鉄道湊線運行情報（X）

●関東鉄道

公式サイト【遅延証明書対応】
関東鉄道【鉄道運行情報】（X）

●つくばエクスプレス

公式サイト【遅延証明書対応】
【公式】つくばエクスプレス運行情報（X）

●秩父鉄道

公式サイト【遅延証明書対応】
秩父鉄道運行情報【公式】（X）

●埼玉新都市交通ニューシャトル

公式サイト【遅延証明書対応】

●埼玉高速鉄道

公式サイト【遅延証明書対応】

中小民鉄／第3セクターなど（南関東ほか）

●ゆりかもめ

公式サイト【遅延証明書対応】
ゆりかもめ公式お知らせ（X）

●りんかい線（東京臨海高速鉄道）

公式サイト【遅延証明書対応】
りんかい線公式お知らせ（X）

●東京モノレール

公式サイト【遅延証明書対応】

●多摩モノレール
公式サイト【遅延証明書対応】

●銚子電鉄

公式サイト

●千葉都市モノレール

公式サイト【遅延証明書対応】
モノちゃん@千葉モノレール（X）

●山万ユーカリが丘線

公式サイト

●北総鉄道

公式サイト【遅延証明書対応】

●流鉄

公式サイト

●東葉高速鉄道

公式サイト【遅延証明書対応】

●ディズニーリゾートライン

公式サイト

●いすみ鉄道

公式サイト

●小湊鐵道

公式サイト

●横浜市営地下鉄

公式サイト
横浜市交通局（X）

●みなとみらい線（横浜高速鉄道）

公式サイト【遅延証明書対応】

●横浜シーサイドライン

公式サイト【遅延証明書対応】

●江ノ島電鉄

公式サイト

●伊豆箱根鉄道

公式サイト

●伊豆急

公式サイト

●富士急行（富士山麓電気鉄道）

公式サイト

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン