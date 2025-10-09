台風22号・23号接近　関東の鉄道運行情報まとめ【JR・私鉄・地下鉄】（2025年10月9日更新）

気象庁は2025年10月9日現在、台風22号、23号の接近に伴い、暴風や高波、大雨などへの警戒を呼びかけている。交通機関の乱れも予想されるため、関東の各鉄道各社局の最新情報を確認できるページをまとめた。
JR
●JR東日本
JR東日本では東北・上越・北陸・山形・秋田の各新幹線と、地域別の在来線の運行情報を確認できる専用ページが用意されている。こちらのページからは「遅延証明書」の発行も可能だ。
同社の公式X／LINEアカウントでも最新の運行情報を配信しているので、自分が使いやすい方法を選ぶとよいだろう。
●JR東海
関東のJR線のうち、東海道新幹線と在来線の御殿場線、熱海以西の東海道本線はJR東海の管轄で、同社のサイトから運行情報をチェックできる。
在来線については路線別に専用のXアカウントも用意されており、そちらでも運行情報を確認可能だ。
大手民鉄と都営交通
JR以外の鉄道各社も、公式サイトやSNSを使った情報発信が中心だ。大手民鉄と東京都交通局（都電を除く）では、公式サイト上で遅延証明書を確認することもできる。
●東京メトロ
●東京都交通局
・都営地下鉄【遅延証明書対応】
・日暮里舎人ライナー【遅延証明書対応】
・都電荒川線（電車の走行位置情報のみ）
●東武
・公式サイト【遅延証明書対応】
・東武鉄道運行情報【公式】（X）
●西武
・公式サイト【遅延証明書対応】
・西武鉄道運行情報（公式）（X）
●京王
・公式サイト【遅延証明書対応】
・京王電鉄運行情報 【公式】（X）
●京成（芝山鉄道含む）
・公式サイト【遅延証明書対応】
・京成電鉄運行情報【公式】（X）
●東急
●京急
・公式サイト【遅延証明書対応】
・京急線運行情報【公式】（X）
●小田急
・公式サイト【遅延証明書対応】
・小田急線列車運行状況（X）
●相鉄
中小民鉄／第3セクターなど（北関東）
●真岡鐵道
●宇都宮ライトライン
●わたらせ渓谷鐵道
●上毛電鉄
●上信電鉄
●ひたちなか海浜鉄道
●関東鉄道
・公式サイト【遅延証明書対応】
・関東鉄道【鉄道運行情報】（X）
●つくばエクスプレス
・公式サイト【遅延証明書対応】
・【公式】つくばエクスプレス運行情報（X）
●秩父鉄道
・公式サイト【遅延証明書対応】
・秩父鉄道運行情報【公式】（X）
●埼玉新都市交通ニューシャトル
●埼玉高速鉄道
中小民鉄／第3セクターなど（南関東ほか）
●ゆりかもめ
・公式サイト【遅延証明書対応】
・ゆりかもめ公式お知らせ（X）
●りんかい線（東京臨海高速鉄道）
・公式サイト【遅延証明書対応】
・りんかい線公式お知らせ（X）
●東京モノレール
●多摩モノレール
・公式サイト【遅延証明書対応】
●銚子電鉄
●千葉都市モノレール
・公式サイト【遅延証明書対応】
・モノちゃん@千葉モノレール（X）
●山万ユーカリが丘線
●北総鉄道
●流鉄
●東葉高速鉄道
●ディズニーリゾートライン
●いすみ鉄道
●小湊鐵道
●横浜市営地下鉄
●みなとみらい線（横浜高速鉄道）
●横浜シーサイドライン
●江ノ島電鉄
●伊豆箱根鉄道
●伊豆急
●富士急行（富士山麓電気鉄道）
