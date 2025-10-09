「Windows 11」スタートメニュー刷新へ　デザイン変わり、カテゴリ表示に対応

マイクロソフトは10月8日、Windows Insiderの参加者向けに、「Windows 11 Insider Preview Build 27965（Canary Channel）」を公開した。

本バージョンの目玉は、スタートメニューのデザインの刷新。具体的な変更内容は以下のとおりだ。

新しいスタートメニューの概要

●「すべて」セクションからアプリへのアクセスがスムーズに

スタートメニューの最上位に「すべて」セクションを置くことで、別ページへ移動せずにアプリへのアクセスが可能となった。

さらに同セクションでは、インストール済みアプリの表示方法として、アプリを自動でグループ化する「カテゴリビュー」とアルファベット順に並べる「グリッドビュー」を導入。デフォルトはカテゴリービューで、必要に応じてグリッドビューに切り替える仕組みとなっている。

●ディスプレーサイズにあわせて変化するレスポンシブデザイン

新しいスタートメニューでは、ディスプレーにあわせてスタートメニューのサイズを調整する「レスポンシブデザイン」を採用。大型ディスプレーのデバイスでは、スタートメニューにより多くのアプリを表示できるようになった。

アプリ以外のセクションもレスポンシブ化されており、ユーザー自身でピン留めしたセクションや「おすすめ」セクションの表示範囲を調整することも可能だ。

メインマシンへの導入は非推奨

本バージョンではこのほか、コマンドラインテキストエディタ「Edit」の追加や動画再生関連の不具合修正など、複数の変更が加わっている。

一方で未修正の不具合も残っていることから、仕事用、プライベート用を問わず、メインマシンへの導入は避けた方がよさそうだ。