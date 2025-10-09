このページの本文へ

Discord、7万人の個人情報流出か　詐欺電話に注意喚起

2025年10月09日 12時25分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

Discordのロゴ

　コミュニケーションサービス「Discord」は10月8日、同サービスに関連した不正アクセスについての情報を更新。約7万人分の個人情報を含むデータが流出した可能性があることを公表した。

　不正アクセスを受けたのは、同社がカスタマーサービス業務に利用している外部サービス。Discord本体への不正アクセスではないため、影響を受けるのはカスタマーサポートまたはTrust & Safetyチームとやり取りをしたユーザーに限られる。

　流出した可能性のあるデータは以下のとおり。ユーザーの名前や連絡先のほか、年齢関連の異議申し立てに利用された政府発行ID（本人確認書類）の画像も含まれる。

●流出した可能性のあるデータ

・政府発行IDの画像
・名前、Discordユーザー名、Discordカスタマーサポートに提供されたメールおよびその他の連絡先情報
・支払いタイプ、クレジットカードの下4桁、アカウントに関連する購入履歴などの限定的な請求情報
・IPアドレス
・カスタマーサービスエージェントとのメッセージ
・限定的な企業データ（トレーニング資料、内部プレゼンテーション）

　10月8日現在、同社は影響を受けたユーザーに対して、メールによる連絡を実施中。本件に関するやり取りは前述のメールか、同メールからアクセスできる公式Discordチャンネルのみで、電話を使用することはないとしている。　

