ヤマハ、ネットワーク機器30周年記念イベント開催　AI時代の新製品・技術ロードマップを発表

ヤマハ、ネットワーク製品初号機発売30周年を記念し特別イベント開催「Yamaha Network 30 Years」

ヤマハは、ネットワーク製品の初号機「RT100i」発売から30周年を迎えるにあたり、記念イベント「Yamaha Network 30 Years」を12月16日に東京・渋谷で開催する。会場はベルサール渋谷ファーストで、SCSKとの共同開催となる。

イベントでは、ヤマハネットワーク製品の30年にわたる軌跡を振り返るとともに、AI時代に向けた最新のネットワークソリューションや今後の技術ロードマップが披露される予定だ。また、新製品の紹介とデモンストレーションも行われ、来場者はヤマハのエンジニアや開発メンバーと直接意見交換できる展示ブースも設けられる。参加費は無料。

プログラムは、開会の挨拶から始まり、オープニングセッション、新製品デモなど充実した構成となっている。最新のネットワーク技術に触れたい人や、ヤマハのビジネスネットワークソリューションに関心のある人にとって、見逃せない注目イベントとなるだろう。