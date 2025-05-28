ヤマハ、初の100G対応スイッチ4機種を発表　次世代企業ネットワークとProAVに最適化

ヤマハ、初の100G/25G対応ネットワークスイッチを12月に発売 — 次世代インフラを支える4モデルが登場

ヤマハは、12月に同社初となる100ギガ／25ギガビット対応のネットワークスイッチ新製品を発売する。今回発表されたのは、『SWX2320-30MC』『SWX2322P-30MC』『SWX3220-30MC』『SWX3220-30TCs』の計4モデル。価格帯は1,155,000円〜1,375,000円となっている。

高速通信と高信頼性を両立、企業ネットワーク・ProAV市場をターゲットに設計

今回の新モデル群は、企業ネットワークやProAV市場における次世代インフラを支えることを目的に開発された。全モデルにQSFP28スロットを2基、SFP28スロットを4基搭載し、高効率かつ高負荷な通信環境にも対応可能だ。

特に注目すべきはSWX2322P-30MCで、PoE++給電（最大720W）に対応。Wi-Fi 6／6E（IEEE 802.11ax）はもちろん、将来のWi-Fi 7（IEEE 802.11be）アクセスポイントにも十分な電力供給ができる設計だという。

SWX3220シリーズはL3スイッチ採用、冗長電源で信頼性を強化

スタンダードL3スイッチのSWX3220シリーズでは、電源の冗長化に対応。故障時でも停止せず交換できるホットスワップ対応モジュールを採用しており、可用性と耐障害性の両面で優れた性能を発揮する。これにより、企業の基幹ネットワークの信頼性が向上するとしている。

ProAV用途でも活躍、SMPTE ST 2110環境に対応した高精度同期機能を搭載

ProAV市場においても、ヤマハの新スイッチ群は重要な役割を果たす。SMPTE ST 2110環境で求められるPTPv2 BC対応の高精度時刻同期機能を搭載。放送設備などで映像・音声信号を正確に同期でき、プロフェッショナル現場での安定したメディア伝送を実現する。

クラウド管理「YNO」に対応、ネットワーク運用を一元化

さらに、ヤマハのクラウド型ネットワーク管理サービス「YNO（Yamaha Network Organizer）」にも対応。これにより、ネットワーク機器の一元管理と可視化、運用効率の大幅な向上が可能になるという。

また、既存のスイッチシリーズもファームウェアアップデートにより対応可能で、統一的な運用管理を実現できる点も魅力だ。