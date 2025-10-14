【2025年冬モデル】FMV Desktop DシリーズからCore Ultra 9対応の「WD2-K3」発売

FCCL（富士通クライアントコンピューティング）は10月14日、FMVブランドの新製品「2025年冬モデル」として分離型デスクトップ「FMV Desktop D」を発表した。11月中旬より販売開始だ。

FMV Desktop DのWD2-K3はWEB MART限定の分離型デスクトップ。

CPUは、インテル Core Ultra 5 225、Core Ultra 7 265、Core Ultra 9 285が選択肢として用意されている。メモリーは最大64GBまで、ストレージはSSDが最大約2TBまで選択可能で、さらに約2TB／約4TBのHDDを2ndストレージとして追加可能。

グラフィックスは、CPU内蔵グラフィックスに加え、高性能なNVIDIA RTX A1000を選択することも可能。また、背面のインターフェースをカスタマイズでき、HDMI出力、Displayport出力、有線LAN、USB-Cのいずれか1つを拡張ポートとして追加できる（NVIDIA RTX A1000選択時は有線LANのみ選択可能）。

また光学ドライブはなし／DVDスーパーマルチドライブ／BDXL対応Blu-ray Discドライブから選択可能で、本体カラーはダークシルバー。製品サイズはフットを含まない場合、幅89×奥行き332×高さ313mmとなる。

一方、FMV WD1-K3は、高負荷な作業にも余裕で対応できるWEB MART限定のコンパクト分離型デスクトップとして位置づけ。

CPUの選択肢には、インテル 300T、Core i3 14100T、Core i5 14400Tが含まれ、メモリーは最大32GBまで対応ｍストレージはSSDが最大約2TBまで選択可能だ。

光学ドライブはDVDスーパーマルチドライブまたはBDXL対応Blu-ray Discドライブが選択できる。WD1-K3の本体カラーはサテンブラックで、製品サイズはフットを含まない場合、幅51×奥行き164.5×高さ146.5mmとなる。

両モデルとも、OSはWindows 11 HomeまたはWindows 11 Proから選択でき、ディスプレーはなし／21.5型フルHD／23.8型フルHD／27型WQHDから選択可能。

Officeについても、Officeなし／Microsoft 365 Personal（24か月版）/Office Home and Business 2024オプション付から選択可能。無線通信機能は、内蔵（無線LAN+Bluetooth）の有無を選択できる。