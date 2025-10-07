黒部・八ッ場・鳴子がダム三強！ “観光×自然×ロマン”で沸くマニア熱狂の「推しダム」ランキング

X（旧Twitter）トレンド解析システムによる解析リポートを公表していく、エリアLOVEWalker総合研究所リポート。今回は2024年10月1日から2025年9月30日の1年間に言及された「ダム」ベスト30を発表する。

順位 スポット名 （都道府県名） 話題流通量

投稿数／

アカウント数 男性：

女性比 ポジ：

ネガ比 主な共起語

（その共起語がXでの投稿全体に占める比率） 1 黒部ダム

（富山県） 40,389 ／

27,866 68% ：

32% 36% ：

3% 観光(20%)、富士山(17%)、世界遺産(13%)、今夜はナゾトレ(12%)、曽野舜太(11%) 2 八ッ場ダム

（群馬県） 19,494 ／

15,437 80% ：

20% 16% ：

1% 民主党(32%)、台風19号(25%)、吾妻線(24%)、自由民主党(24%)、選挙(24%) 3 鳴子ダム

（宮城県） 9,543 ／

7,938 72% ：

28.% 28% ：

11% 水位(69%)、農業(57%)、雨(56%)、猛暑(51%)、水不足(27%) 4 宮ヶ瀬ダム

（神奈川県） 3,793 ／

2,623 73% ：

27% 34% ：

5% 観光(23%)、駐車場(9%)、オギノパン(9%)、インクライン(8%)、バイク(7%) 5 有間ダム

（埼玉県） 2,949 ／

1,553 88% ：

12% 41% ：

4% バイク(27%)、名栗湖(15%)、ツーリング(12%)、秩父(7%)、寒い(6%) 6 浦山ダム

（埼玉県） 2,673 ／

1,521 70% ：

30% 44% ：

1% シューイチ(38%)、Travis Japan(36%)、宮近海斗(31%)、中村海人(24%)、秩父(23%) 7 狭山池ダム

（大阪府） 2,480 ／

1,119 75% ：

25% 66% ：

1% 桜(13%)、狭山池公園(11%)、晴れ(10%)、花火(10%)、日本最古(9%) 8 早明浦ダム

（高知県） 2,416 ／

1,603 83% ：

17% 13% ：

4% 四国(14%)、雨(10%)、ダムカード(8%)、50周年(7%)、吉野川(7%) 9 品木ダム

（群馬県） 1,995 ／

1,747 89% ：

11% 52% ：

5% 草津温泉(90%)、浚渫(88%)、農業(76%)、魚(76%)、水質(9%) 10 草木ダム

（群馬県） 1,771 ／

1,183 85% ：

15% 22% ：

5% 草木湖(18%)、楽しみ(17%)、よもぎまんじゅう(16%)、ツアー(16%)、釈迦(15%)

「ダム」言及数ランキング、TOP10の表。右端の「共起語」とは、ダム名とともにつぶやかれたキーワード。

近年、注目を集めている「ダム」。壮大なたたずまい、多岐にわたる建築様式や用途の多彩さが愛好家の心をくすぐるだけでなく、世界的に人気の観光地になっているスポットも見受けられる。また、「ダムカード」、「ダムカレー」など観光客が楽しむための工夫も注目を集めている。今回は日本全国のダムを対象にX上での言及数をランキング化した。

都道府県別で最もランクインが多かったのは群馬県の3か所、次いで埼玉県、大阪府、岩手県、岐阜県、熊本県、千葉県、京都府の2ヵ所となっている。なお、上位30位までにランクインしたダムの半数が関東以北という結果になっている。

Xデータでわかった「ダム」TOP5を分析！その魅力とは？

では、Xでの投稿数でTOP5に入った道の駅を見ていこう。

1位を獲得したのは富山県に位置する「黒部ダム」。黒部の雄大な大自然の中に造られ、高さ186mと日本一を誇る巨大ダムとして抜群の知名度を誇る。言及数は2万7,866件と2位以下に大差をつけて1位に輝いた。

共起語には「観光」「富士山」「世界遺産」「今夜はナゾトレ」などが並び、テレビ番組での紹介や世界遺産として紹介する文脈が拡散を後押しした。

2位は群馬県の「八ッ場ダム」。算出期間中には猛暑で水位が著しく低下し、湖底の旧線が見られたという“行ってみた”写真投稿がシェア・拡散された。

3位宮城県の「鳴子ダム」も「八ッ場ダム」同様、猛暑かつ雨不足が続くため、貯水率が0％になる事態で注目を集めた。なお、言及属性は30代男性が最多。以下、40代男性、30代女性が後に続く結果となっており、地域課題に関する情報に特に注目が集まっている。

4位は神奈川県の「宮ヶ瀬ダム」。テレビ番組のロケや近隣のグルメ情報と絡めた投稿が注目を集めている。

5位は埼玉県の「有間ダム」。共起語は「バイク」「ツーリング」「秩父」で、朝活や峠越えのルート紹介など体験系の写真付きポストが拡散している。

ダムランキングTOP11～30

こちらでは「ダムランキング」11位～30位までを紹介する。

11位「胆沢ダム」も2位「八ッ場ダム」、3位「鳴子ダム」同様、水位の著しい低下が話題となっている。また、20位「湯田ダム」は時に台風並みの速度となる気象現象、地峡風体験が注目されている。そのほか、24位「大山ダム」は『進撃の巨人』の聖地として広く知られている。

順位 スポット名 （都道府県名） 投稿数 アカウント数 11 胆沢ダム

（岩手県） 1,589 1,022 12 徳山ダム

（岐阜県） 1,584 1,175 13 氷川ダム

（熊本県） 1,546 1,505 14 川内ダム

（佐賀県） 1,505 1,052 15 長島ダム

（静岡県） 1,441 953 16 天ヶ瀬ダム

（京都府） 1,406 1,018 17 高山ダム

（京都府） 1,390 573 18 佐久間ダム

（千葉県） 1,328 949 19 川辺川ダム

（熊本県） 1,322 926 20 湯田ダム

（岩手県） 1,273 658 21 安威川ダム

（大阪府） 1,246 961 22 小河内ダム

（東京都） 1,233 988 23 青野ダム

（兵庫県） 1,232 483 24 大山ダム

（大分県） 1,213 983 25 成瀬ダム

（秋田県） 1,154 372 26 丸山ダム

（岐阜県） 1,073 529 27 矢作ダム

（愛知県） 1,070 803 28 川治ダム

（栃木県） 1,061 797 29 寺内ダム

（福岡県） 1,049 973 30 金山ダム

（千葉県） 1,017 636

今回の集計の詳細は以下のとおり。

集計期間：2024年10月1日～2025年9月30日

解析対象：「ダム名」を含むX（旧Twitter）上での投稿

抽出件数：189,027件