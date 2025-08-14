エリアLOVEWalker総合研究所リポートXトレンド解析 第30回
エリアLOVEWalker総合研究所リポートXトレンド解析 Vol.30
Xで最も注目されたラーメンはこれだ！2025年上半期“ご当地ラーメン”TOP30
X（旧Twitter）トレンド解析システムによる解析リポートを公表していく、エリアLOVEWalker総合研究所リポート。今回は2025年上半期にX上で言及された「ご当地ラーメン」ベスト30を発表する。
|順位
|ラーメン名（都道府県名）
|話題流通量
投稿数／
アカウント数
|男性：
女性比
|ポジ：
ネガ比
|主な共起語
（その共起語がXでの投稿全体に占める比率）
|1
|横浜家系ラーメン
（神奈川県）
|294,784／
84,615
|76%：
24%
|36%：
7%
|チャーシュー(20%)、海苔(10%)、美味しい(10%)、王道家(9%)、とらきち家(5%)
|2
|札幌ラーメン
（北海道）
|87,404／
30,776
|65%：
35%
|5%：
1%
|菊水(88%)、キャンペーン(86%)、抽選(74%)、札幌(15%)、コラボレーション(13%)
|3
|台湾ラーメン
（愛知県）
|56,573／
43,378
|69%：
31%
|32%：
8%
|味仙(28%)、名古屋(24%)、クーポン(19%)、キャンペーン(19%)、東京進出(12%)
|4
|沖縄そば
（沖縄県）
|54,224／
32,268
|68%：
32%
|34%：
4%
|沖縄(31%)、美味しい(13%)、食べたい(5%)、ランチ(5%)、ソーキそば(5%)
|5
|宮崎辛麺
（宮崎県）
|52,587／
24,929
|66%：
34%
|58%：
6%
|九州(40%)、セブンイレブン(39%)、辛い(8%)、美味しい(6%)、好き(4%)
|6
|博多ラーメン
（福岡県）
|37,927／
22,821
|75%：
25%
|36%：
5%
|豚骨(16%)、替え玉(7%)、好き(6%)、食べたい(5%)、明太子(4%)
|7
|カレーラーメン
（北海道）
|37,030／
20,114
|79%：
21%
|35%：
7%
|美味しい(10%)、JO1(6%)、味噌(5%)、スパイシー(5%)、チャーシュー(4%)
|8
|台湾まぜそば
（愛知県）
|30,700／
16,200
|78%：
22%
|37%：
7%
|美味しい(12%)、ニンニク(12%)、名古屋(6%)、食べたい(5%)、麺屋はなび(5%)
|9
|喜多方ラーメン
（福島県）
|27,722／
17,709
|74%：
26%
|35%：
4%
|チャーシュー(13%)、美味しい(12%)、食べたい(8%)、あっさり(6%)、坂内食堂(5%)
|10
|佐野ラーメン
（栃木県）
|25,799／
16,149
|74%：
26%
|43%：
4%
|美味しい(12%)、餃子(12%)、青竹手打(6%)、タクシー運転手さん 一番うまい店に連れてって(5%)、麺屋ようすけ(4%)
「ご当地ラーメン」言及数ランキング、TOP10の表。右端の「共起語」とは、ラーメン名とともにつぶやかれたキーワード。
観光客がその味を目指して足を運ぶのみならず、その土地の人にも長年愛されているソウルフード、ご当地ラーメン。今回は日本ラーメン協会が制定した「ご当地ラーメン」180種を対象にX上での言及数をランキング化した。
（※ここでのご当地ラーメンとは、2023年にラーメン協会が定めた定義を参照している。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000068259.html）
都道府県別で最もランクインが多かったのは北海道の4件、次いで福岡県の3件となっている。また、地方別では8件ランクインした北海道・東北地方が最多。次いで関東地方、九州地方が続く結果となっている。
Xデータでわかった「ご当地ラーメン」TOP5を分析！その魅力とは？
では、Xでの投稿数でTOP5に入ったご当地ラーメンを見ていこう。
1位を獲得したのは豚骨醤油ベースのスープと太いストレート麺が特徴の「横浜家系ラーメン」。すでにご当地ラーメンの枠を飛び越えたジャンルとして成立しており、言及数は29万4,784件と2位以下に大差をつけて1位を獲得している。
また、「家系ラーメン」の店は日本とアジア各国に約1000店あるといわれており、チャーシューや麺、海苔といった定番ワードに加え、「王道家」「とらきち家」など家系ラーメンを提供する店舗名も多数言及されている。
2位は北海道の「札幌ラーメン」。全国区の知名度を誇ることから、インスタントラーメンなどの商品化もされており、2025年上半期には「菊水」「ベル食品」などの食品メーカー公式アカウントによるキャンペーンが開催され、ポスト数増に大きく貢献している
なお、「札幌ラーメン＝味噌」というイメージが定着しているのは、味噌ラーメンの元祖とされる老舗「味の三平」の存在が大きい。しかし、実際の札幌ラーメンは、味噌だけでなく、醤油や塩など複数のスープが用意されている店が多く、味のバリエーションに富んでいることも人気の理由のひとつだ。
3位には名古屋めしの一つとしても認知されている、「台湾ラーメン」がランクイン。愛知県のご当地ラーメンに「台湾」という地名がついている理由は、この料理が台湾出身の料理人、郭明優さんによって考案されたことによる。
台湾ラーメン最大の特徴は唐辛子とニンニクをふんだんに使ったひき肉のトッピング。7位にランクインした台湾ラーメンの派生メニュー、「台湾まぜそば」にもその特徴は生かされている。
なお、2025年上半期には台湾ラーメンの元祖「味仙」の流れを汲む人気店「矢場味仙」が東京進出を果たし、大きな注目を集めている。
【矢場味仙が東京進出】— 矢場味仙【東京】 公式/ YABAMISEN TOKYO🔥 (@yabamisentokyo) May 3, 2025
名古屋で人気の台湾料理専門店 『矢場味仙』がこの夏、渋谷にオープンします！🔥
名古屋名物“台湾ラーメン”を発祥した『味仙』の直系『矢場味仙』。
味覚だけでなく五感を刺激する美味しさと楽しさに満ちた料理の数々が、ついに渋谷で気軽に味わえます。 pic.twitter.com/locNd9glDI
4位は沖縄県の「沖縄そば」で、投稿数は54,224件。「沖縄そば」は小麦粉とかん水や灰汁を使った太めの麺に豚肉やかつおでだしを取ったあっさり目のスープが特徴。「そば」という名前ながら、麺の製法が中華めんに近いため、ご当地ラーメンの一種として扱われることが多い。なお、トッピングした具材によって「ソーキ（豚のスペアリブ）そば」「てびち（豚足）そば」などと呼ばれることもある。
沖縄そばは、ゴーヤチャンプルーやタコライスと並ぶ定番の沖縄グルメとして広く知られている。テレビ番組の特集や、百貨店の沖縄物産展・沖縄フェアなどで紹介される機会も多く、そうした露出の多さがX上での言及数の多さにもつながっている。
5位は宮崎県のご当地グルメ「宮崎辛麺」で、投稿数は52,587件。2025年上半期はセブンイレブンの「うまいもの大集合」キャンペーンで九州グルメの一つとして登場してポスト数が大幅に増加した。
宮崎辛麺は1987年に宮崎県延岡市の居酒屋でサイドメニューとして開発されたのがそのはじまり。ニンニクの入った激辛スープと、「こんにゃく麺」と呼ばれる弾力のある麺が特徴だ。2020年ごろにテレビ番組「秘密のケンミンSHOW」で紹介されたことや、明星食品からインスタント袋麺やカップラーメンが発売されたことから、知名度が全国区のものになった。
ご当地ラーメンランキングTOP11～30
こちらでは「ご当地ラーメンランキング」11位～30位までを紹介する。
11位「焼きラーメン」は豚骨ラーメンを鉄板で炒めた、福岡市天神の屋台発祥のグルメ。15位「ガタタン」は北海道芦別市のご当地グルメで、具だくさんでとろみのあるスープが特徴だ。
|順位
|ラーメン名（都道府県名）
|投稿数
|アカウント数
|11
|焼きラーメン
（福岡県）
|25,355
|17,975
|12
|汁なし担々麺
（広島県）
|23,997
|14,447
|13
|冷やしラーメン
（山形県）
|23,930
|12,065
|14
|富山ブラックラーメン
（富山県）
|23,380
|14,754
|15
|ガタタン
（北海道）
|21,005
|4,463
|16
|盛岡冷麺
（岩手県）
|20,875
|17,318
|17
|熊本ラーメン
（熊本県）
|19,491
|10,034
|18
|尾道ラーメン
（広島県）
|19,313
|13,354
|19
|徳島ラーメン
（徳島県）
|17,668
|11,985
|20
|スタミナラーメン
（茨城県/埼玉県）
|16,719
|9,785
|21
|長浜ラーメン
（福岡県）
|11,761
|8,543
|22
|八王子ラーメン
（東京都）
|11,046
|5,695
|23
|東京ラーメン
（東京都）
|10,133
|3,113
|24
|白河ラーメン
（福島県）
|9,796
|4,812
|25
|背脂ラーメン
（新潟県）
|9,228
|6,242
|26
|和歌山ラーメン
（和歌山県）
|8,130
|5,471
|27
|新潟ラーメン
（新潟県）
|7,936
|3,326
|28
|京都ラーメン
（京都府）
|7,906
|3,399
|29
|ニュータンタンメン
（神奈川県）
|7,785
|5,060
|30
|旭川ラーメン
（北海道）
|6,820
|4,961
Xトレンドから浮かび上がるご当地ラーメンの魅力は、単なる食としての存在にとどまらず、そのグルメを生んだ土地の風土や文化、そして郷土愛と複雑に絡み合って拡散されている点にある。また、コンビニエンスストアや大手食品メーカーなどとのコラボによって知名度が全国区になったご当地ラーメンがランキング上位を占める傾向にある。データ詳細
今回の集計の詳細は以下のとおり。
集計期間：2025年1月1日～2025年6月30日
解析対象：「ご当地ラーメン」を含むX（旧Twitter）上での投稿
抽出件数：1,128,579件
角川アスキー総合研究所は2015年に、東京大学生産技術研究所喜連川・豊田研究室と、アジア圏で唯一ツイートデータの全量を取り扱うことができるNTTデータ、そしてTwitter Japanと共同で「Twitterトレンド解析システム」を開発した。それ以来、当社が持つエンターテインメント用語辞書（300万語以上）に収録されたワードをもとに、日本国内でのエンターテインメント分野に関するツイートを対象にした解析を行っている。
解析内容としてはツイート内でのワード出現傾向の分析に加えて、ツイートテキストを対象にした投稿者の推定属性情報（NTTデータ提供）や、各種統計データなどを組み合わせた分析などを行っており、報道機関や、企業・自治体等に幅広く活用されている。なお、「X（旧Twitter）トレンド解析システム」によるXのリアルタイムな集計結果は、「ついラン」でも見ることができる。
『大阪・関西万博 攻略MAP ウォーカームック』
発行：株式会社角川アスキー総合研究所
発売：株式会社KADOKAWA
発売日：2025年06月30日
定価：1,078円 （本体980円＋税）
ISBN：978-4049112665
サイズ：A5判／84ページ
詳細・購入は Amazonへ
【目次】 大阪・関西万博とは
大阪・関西万博でやりたいコト25
万博を楽しむ「いろはのい」
エリア別攻略ガイド
大屋根リングの絶景ポイント10
東ゲートゾーン
エンパワーリングゾーン
シグネチャーゾーン
セービングゾーン
静けさの森ゾーン
コネクティングゾーン
西ゲートゾーン
フューチャーライフゾーン
コラム：万博攻略法 イベントを見るならココ！ パビリオンINDEX
この連載の記事
- 第29回
地方活性1位は大阪城、五稜郭は「ゴールデンカムイ」「名探偵コナン」効果で急浮上！ 2025年上半期注目の「城」ランキング
- 第28回
地方活性パンダとの別れに涙、ご長寿ラッコに歓喜……Xで話題になった「水族館・動物園」はどれ？ 2025年上半期水族館・動物園ポスト数TOP30
- 第27回
地方活性赤福や白い恋人よりもXで人気に！ 「ボンタンアメ」がバズった理由は「トイレに行く回数を減らせる」から!?
- 第26回
地方活性1位はUSJ、3位はディズニーランド。じゃあ2位は？ 「夏休み」と一緒にポストされたスポットランキング
- 第25回
地方活性SNSを騒がせたのは弥助だった！秀吉・家康よりもつぶやかれた“論争型トレンド武将”の正体
- 第25回
地方活性今年はどこの花火を見に行く？このランキングをチェックすれば間違いない！ “夏の風物詩”花火大会ランキング
- 第24回
地方活性マリオ、キティ、文スト、刀剣男士……今や"推し活"の場に！ SNSで話題の美術館・博物館ランキングTOP30
- 第23回
地方活性"アニメ御朱印"推し活で神社・お寺がバズる！ 御朱印が人気の神社仏閣ランキング
- 第22回
地方活性「ゆるキャン△」聖地が首位独走！ SNSで人気のキャンプ場ランキング
- 第21回
地方活性平野紫耀や羽生結弦の名前も！ 花見スポットランキングで「目黒川」が強かったのは"ぼんぼり推し活"があるから!?