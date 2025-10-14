FCCL、16.0型オールインワンノート「FMV Note A」＆14型の家ナカノート「Note M」

FCCL（富士通クライアントコンピューティング）は10月14日、FMVブランドの新製品「2025年冬モデル」から「FMV Note A」、「FMV Note M」を発表した。



FMV Note Aが10月17日、FMV Note Mが11月中旬より発売となる。価格以下の通り。

・FMV Note A：A77-K3（21万円強）、A75-K3（19万円強）、A53-K3（18万円弱）

・FMV Note M：M55-K3（17万円強）

FMV Note A（16.0型 オールインワンノート）

FMV Note Aは16.0型オールインワンノート。A77-K3（Ryzen 7 7735U）、A75-K3（Core i7-1355U）、A53-K3（Core i5-1335U）の3モデル展開となる。



実売価格は21万円強（A77-K3）、19万円強（A75-K3）、18万円弱（A53-K3）の見込み。

全モデル16.0型WUXGA（1920×1200ドット）液晶を採用し、DDR5 16GBメモリーを搭載。ストレージはA77-K3が約512GB SSD、A75-K3とA53-K3が約256GB SSDとなる。



また特徴として、Note Aは光学ドライブを採用。A77-K3はBDXL対応Blu-rayドライブ、A77-K3とA53-K3はDVDスーパーマルチドライブに対応する。

インターフェースはUSB Type-C×2（USB 4×1、USB 3.2×1、Power Delivery / DisplayPort Alt Mode対応）、USB Type-A×2を搭載。

全モデルWi-Fi 7対応で、製品サイズは幅360×奥行243.5×高さ26.8mmで重さが1.9kg。カラーラインアップはブライトブラック・ファインシルバー・ベージュゴールド（A53-K3はブライトブラック・ファインシルバーのみ）。

さらにWEB MART限定の「WA3-K3」では、CPUにCore i3-1315U／i5 1335U／i7 1355Uを選択でき、メモリーは最大64GBまで、ストレージは最大2TB SSDまでカスタマイズ可能。光学ドライブもDVDまたはBlu-rayから選べる。

FMV Note M

FMV Note M（M55-K3）は、家庭での使いやすさに配慮した14.0型ワイド（1920×1200ドット）の「スタンダート家ナカモバイルノート」をうたう。

CPUはAMD Ryzen 5 7535Uを搭載し、DDR5 16GBメモリー、256GB SSDを備える。インターフェースはUSB Type-C×2（USB 4×1、USB 3.2×1、Power Delivery/DisplayPort Alt Mode対応）、USB Type-A×1を搭載。

製品サイズは幅313.4×奥行223×高さ19.8～20.4mmで重さが約1.3kg。高性能ウェブカメラや顔認証、Wi-Fi 6Eを備える。約1.7mmストロークのこだわりキーボードも採用。

カラーはファインシルバーと新色ブライトブラックを用意、WEB MART限定モデル「WM1-K3」ではRyzen 7 7735Uや大容量1TB SSDの選択も可能となる。