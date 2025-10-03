要潤＆キンタロー。がまさかの夫婦役！ マクニカ新CM「マクニかぞく」が面白い

マクニカ、新テレビCMシリーズ「マクニかぞく」を放送開始

マクニカは、俳優の要潤さんと女優のキンタロー。さんを起用した新テレビCMシリーズ「マクニかぞく」を、10月4日より全国で順次放送スタートする。

今回のCMでは「授業参観」篇、「帰り道」篇、「フットサル」篇といったユニークなストーリーが展開され、キンタロー。さんの新たな一面が描かれている。

キンタロー。の母親役に注目

最大の見どころは、キンタロー。さんが挑戦する“リアルな母親役”。お馴染みの変顔を封印し、自然な笑顔で演じる姿が印象的だ。対する要潤さんは、真面目な商社マンを演じ、二人のコントラストが絶妙な掛け合いを生み出している。

さらにCM内では、マクニカの研究センターで“世界中のサイバー攻撃を監視する凄腕エンジニア”という役どころも登場。サイバーセキュリティ企業としてのマクニカの強みを物語の中で表現しているという。

子役・金井晶の全力演技

子役の金井晶さんも注目ポイントの一人だ。特にフットサル撮影シーンでは、「失敗をめちゃくちゃほめ倒される」というユーモラスな場面があり、金井さんが全力で失敗を演じる姿は強く印象に残るだろう。

放送エリアとオンライン配信

「マクニかぞく」は、関東・関西・中部・福岡・北海道をはじめ全国各地で放送予定。さらに、特設サイトやYouTubeではメイキング映像も公開され、テレビCMとは異なる視点から作品を楽しむことができる。

まとめ

マクニカの新CMシリーズ「マクニかぞく」は、家族の絆をテーマにしながら、同社の技術力とユニークな企業文化を表現した作品だ。視聴者は、テレビだけでなくオンラインでもマクニカの魅力を体感できるだろう。