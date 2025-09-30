楽天モバイル三木谷氏「値上げしない」宣言！ 楽天モバイル＋U-NEXTセットが10/1開始、来年1月までU-NEXT実質無料

楽天モバイルは、今年6月に公表していた無制限通信と動画配信サービス「U-NEXT」のセットプラン「Rakuten最強U-NEXT」の10月1日開始をあらためてアピール。来年1月末までの4ヵ月間はキャンペーンとして、月3278円で提供すると発表した。

「Rakuten最強U-NEXT」では、データ量の応じた段階制がなくなり、常に上限に達した状態での料金となっており、そこにU-NEXTの見放題がセットになっても1100円アップの月4378円に留まるのが最大の特長。

さらにキャンペーン期間中の4ヵ月は、既存プランで上限に達した状態の月3278円でU-NEXT込みなので、U-NEXTは実質無料になるとアピールしている。

なお、U-NEXTを単体で契約すると月2189円で、キャンペーン終了後はセットで月1089円オトクになる形。ただ、U-NEXT単体契約時に付与される月1200ポイントは含まれていないので、その点には注意する必要がある。

発表会の前半では楽天トップの三木谷浩史氏も登壇。物価上昇にともない競合の通信キャリアが相次いで値上げをする中、楽天モバイルは値上げをせず、さらに引き続き無制限で通信できる状況を維持するとアピールした。