SteelSeries、新色「Arctis GameBuds Glorange」登場｜日本限定1,000台の完全ワイヤレスイヤホンが10月発売

SteelSeries、新色「Arctis GameBuds Glorange」を日本限定1,000台で発売

ゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」を展開するGNグループは、完全ワイヤレスイヤホンの最新モデル 「Arctis GameBuds Glorange」 を10月10日に発売すると発表した。本製品は日本国内限定1,000台のみの販売となり、価格は28,310円。全国の家電量販店や主要オンラインストア（Amazon.co.jp、楽天市場）で購入可能だ。

新色Glorangeを採用した特別モデル

「Arctis GameBuds Glorange」は、人気のArctis GameBudsシリーズに新カラーを追加した特別版。低遅延を実現する2.4GHzワイヤレスとBluetooth 5.3の接続に対応し、PCやスマートフォン、ゲーム機など幅広いデバイスで快適にプレイできるという。

さらに、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能と4基の内蔵マイクを組み合わせたハイブリッド技術により、従来以上に没入感のあるサウンド体験を実現している。

快適な装着感と高い耐久性

62,000件以上の耳のスキャンデータをもとに設計されたデザインは、長時間の使用でも快適なフィット感を提供。さらに、防塵防水性能（IP55）を備えており、雨の日やアウトドア環境でも安心して使用できる。

バッテリー性能も優秀で、イヤホン単体で最大10時間、充電ケースを併用すれば最大40時間の使用が可能。急速充電にも対応しており、わずか15分の充電で約3時間使用できるのも大きな魅力だ。

ゲーマー向けに最適化されたアプリ機能

専用のモバイルアプリを利用すれば、200以上のゲームタイトルに最適化されたEQプリセットを選択可能。プレイ中でも即座に音質を調整できるため、FPSやRPGなどジャンルに合わせたサウンド体験を楽しめる。

「Arctis GameBuds Glorange」は、高音質・低遅延・高耐久を兼ね備え、さらに限定カラーという付加価値を持つ完全ワイヤレスイヤホン。ゲームはもちろん、音楽や日常使いにも理想的な一台と言えるだろう。