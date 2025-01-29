みんな気になってる　Amazon“8部門で1位”の「Backlog活用大全」

“Backlogの基本と使いこなしがすべてわかる”一冊

「Backlog」初の公式ガイドブック『ゼロからはじめるBacklog活用大全』が、2025年10月2日より、全国書店ならびにオンライン書店にて販売開始された。

本書は、販売前の予約受付時からすでに、Amazonランキングの「プロジェクトマネジメント」「アプリケーション入門書」など計8部門で1位を獲得。多くのビジネスパーソンの注目を集めている。

Backlogは、今年6月に20周年を迎え、140万人以上のユーザーに利用されているプロジェクト・タスク管理ツール。本書では、Backlogの基本操作から機能の活用術、さらにツールを提供するヌーラボが提唱する「チームワークマネジメント」までを、オールカラーの図解でわかりやすく整理している。

個人の効率化はもちろん、チーム全体の成果を引き上げるための実践的なノウハウをまとめた、“Backlogの基本と使いこなしがすべてわかる”一冊だ。

以下、Backlogの機能とあわせて本書の一部を紹介する。

■組織やチームを前に進める仕組みがわかる

Backlogの基本画面では、チーム全体の状況を俯瞰しながら個別のタスクも管理可能。「誰が・何を・いつまでに」を明確にし、プロジェクト全体の抜け漏れを防ぎながらスムーズな連携を実現する。

■立ち上げから進行状況までをひと目で把握

プロジェクトホームでは、最新の更新情報やメニューから進行状況を一元管理。立ち上げから日々の進行までを見渡すことで、チーム全体の状況を的確に把握できる。

■現場に合わせて柔軟にカスタマイズ

課題に独自の属性を設定できる「カスタム属性」機能を搭載。チームやプロジェクトの実情に合わせた管理が可能になり、痒いところに手が届く効率的な運用を実現する。

■ガントチャートやボードで進捗を「見える化」

誰が・何を担当しているのかを常に把握し、離れていても「一緒に進めている」という感覚を維持。リモートワーク時代に欠かせない透明性と信頼性を支える。

【書籍目次】

1章：Backlogで実現するチームワークマネジメント

2章：Backlogの基本的な使い方

3章：Backlogの便利な機能を使いこなす

4章：チーム活用のためのBacklog実践ガイド

5章：部門別の業務特性に合わせたBacklog活用法

6章：Backlogと外部ツールを連携する

7章：Backlog導入・運用のベストプラクティス

【書籍情報】

書名：『ゼロからはじめるBacklog活用大全』

著者：Backlog公式ガイドブック制作チーム

定価：1980円（税込）

発行：クロスメディア・パブリッシング

発売日：2025年10月2日

書籍詳細：https://book.cm-marketing.jp/books/9784295411413/

販売書店の一部（全国の書店および主要オンライン書店にて販売）：

・紀伊國屋書店 新宿本店（東京）

・丸善 丸の内本店（東京）

・丸善 日本橋店（東京）

・三省堂書店 名古屋本店（愛知）

・紀伊國屋書店 梅田本店（大阪）

・ジュンク堂書店 福岡店（福岡）

・TSUTAYA BOOKSTORE 福岡空港（福岡）