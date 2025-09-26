最大1万5000ポイントもらえる！ ドコモ×住信SBIネット銀「d NEOBANK」開始記念キャンペーン

NTTドコモは9月26日、連結子会社となった住信SBIネット銀行が新しい金融サービスブランド「d NEOBANK」を立ち上げると発表した（参考：ドコモ×住信SBIネット銀「d NEOBANK」10月1日開始）。サービス開始を記念し、同行では最大1万5000ポイントを贈呈する「d NEOBANKスタート記念 dポイントどーんともらえる口座開設キャンペーン」を実施する。

キャンペーンでは、2025年10月1日から12月31日までに新規口座を開設し、指定の条件を満たした先着15万人にdポイント（期間・用途限定）を進呈する。

まず口座開設と10万円以上の入金、さらにドコモ関連サービスでの口座振替設定をすることで1万ポイントを獲得できる。

また、給与振込の受取口座に設定するか、dカード（GOLDなど）への新規入会・アップグレード、あるいはドコモMAXやドコモポイ活MAXの契約をすることでさらに5000ポイントが進呈され、合計で最大1万5000ポイントとなる仕組み。

特典の受け取りはシリアルコードによる手続きが必要で、進呈時期は条件達成のタイミングによって異なる。進呈されるポイントは「期間・用途限定」となっており、受け取り月を含む6ヵ月間のみ利用可能だ。なお、キャンペーンは規定人数に達し次第終了する可能性がある。