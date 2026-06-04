4K・120Hz・USB-C給電まで搭載　JAPANNEXTの新27型モニターが4万円台

JAPANNEXTは、27インチのIPSパネルを採用した4Kゲーミングモニター「JN-IPS27G120U2-HSPC6」を6月4日に42,980円で発売する。PS5やゲーミングPCの高解像度ゲーミングを支援しつつクリエイティブ作業にも対応する製品だ。

JAPANNEXTの新製品「JN-IPS27G120U2-HSPC6」は4K解像度の3840×2160ピクセルを備え、デスクワークやゲーミングの生産性を向上。120Hzの高速リフレッシュレートと1msのMPRT応答速度で、スムーズな映像体験を提供するという。

加えて、HDR400対応の高い色再現性とディスプレイの高さ調整や回転機能が可能な昇降式スタンドを備え、さまざまな姿勢での作業環境を整えるのに役立つ。接続端子も豊富で、HDMI 2.1やDisplayPort 1.4、USB-C等を搭載。特にUSB-Cは最大65W給電が可能だ。長時間使用時の目への負担を軽減するブルーライト軽減モードなども注目ポイントである。

さらに、AdaptiveSyncやゲームモード、KVM機能を搭載しており、ゲーマーが求める描画技術やマルチタスク環境を手軽に活用できる。特に、多機能スタンドやVESAマウント対応など、幅広い設置条件にも柔軟に対応可能だ。