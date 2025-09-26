月額780円でYouTube広告がほぼ消える！ 新プラン「Premium Lite」ついに日本上陸

グーグルは9月26日、YouTubeの新しいサブスクリプションプラン「YouTube Premium Lite」の試験提供を日本で順次開始したと発表した。今後数週間以内に利用可能になる。料金は月額780円。

月額780円で広告視聴の手間を軽減する新選択肢

YouTube Premium Liteは、動画再生時の広告（プレロール、ミッドロール、ポストロール広告など）を非表示にできるプランだ。スマートフォンやPC、テレビなどさまざまなデバイスに対応し、ゲーム実況、お笑い、料理、学習といった多様なジャンルの動画を、広告に中断されることなく快適に視聴したいユーザーを主なターゲットとしている。なお、音楽コンテンツの動画やYouTubeショート、検索結果、ホーム画面の閲覧時には広告が表示される場合がある。

既存の「YouTube Premium」（月額1280円から）とは異なり、YouTube Music Premiumの利用、動画のオフライン一時保存、バックグラウンド再生機能は含まれない。音楽も含めて完全に広告なしで楽しみたいユーザーや、オフライン再生やバックグラウンド再生機能が必要なユーザーには、引き続きYouTube Premiumプランを推奨している。

今回の新プラン導入は、YouTube MusicとYouTube Premiumの登録者数が全世界で1億2500万人を突破したことを受けて決定された。ユーザーの多様なニーズに応える柔軟な選択肢を提供することで、クリエイターやパートナーにとっても新たな収益機会の創出につなげる狙いだ。同社は今後、さらに多くの国でPremium Liteの試験提供を実施し、年内にはユーザーが定額制サービスを最大限に活用できる新しい方法を発表する予定だとしている。