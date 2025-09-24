ミャクミャク×ラブブ、万博会場で限定販売

大阪・関西万博会場内のオフィシャルストアが9月24日、人気キャラクター「ラブブ」と「ミャクミャク」のコラボフィギュアを発表した。10月1日から11日までの限定で抽選販売する。価格は4400円。ラブブの個性的な姿とミャクミャクの愛らしさが組み合わさった特別仕様。付属のストラップはバッグやカードケースに装着できる。

ミャクミャクをモチーフにしたTシャツも多く追加された。人気アーティストのHime氏や三浦大地氏が描いた「ミャクミャク」をモチーフにした作品をプリントしたものや、「EXPO 2025 ART BLOOM” by A4gallery」に参加するアーティストたちの作品をあしらったもの、兵庫出身の木下晃希が描く動物とミャクミャクの共演をデザインしたものなどがある。

そのほかに、ジェラート ピケによるチャームやティッシュケース、ヘアバンドなどの人気雑貨も再販が予定されている。閉幕まで残りわずかとなった会場で、来場者の関心を集めそうだ。

2025年大阪・関西万博会場内オフィシャルストア概要

ス ト ア 名 ：2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店

場 所 ：2025年大阪・関西万博 夢洲会場 東ゲートマーケットプレイス

期 間 ：2025年４月13日(日)～10月13日(月)