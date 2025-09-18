このページの本文へ

「見えない家事」を“時給換算”　KDDIグループ会社が特許

2025年09月18日 15時20分更新

文● G. Raymond　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　KDDIグループのmedibaは9月18日、共働き夫婦向け家事共有アプリ「ペアワーク」に搭載された「家事に対する労働価値を時給で換算する仕組み」で特許を取得したと発表した。

　家事の取り組み時間を「時給」という形で数値化して、夫婦間で合意した金額をもとに月ごとの精算をシミュレーションする。単なる時間記録ではなく、両者が時給をリクエスト・提案し合うことで、合意形成を経て「労働価値」を設定するのが特徴。家事への貢献を金銭的に換算し、互いの頑張りを客観的に評価する。

　発明者でありプロダクト責任者の木村美紗氏によれば、自身が育児と家事を一手に担う「ワンオペ」状態を経験した際のモヤモヤ（不公平感）が発想の出発点だったという。「時給」という指標があることは、夫婦間で感謝を伝え合うための新しいコミュニケーションになると考えているとした。

　medibaはこれまでも「Pontaパス」や「auウェルネス」といったサービスを手掛けてきたが、今回の技術を核に「ペアワーク」を成長させたいという。

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン