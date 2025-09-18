Meta、ディスプレー搭載の新AIスマートグラス「Ray-Ban Display」

Metaは9月18日、年次イベント「Meta Connect」の基調講演で、新しいAIグラス「Meta Ray-Ban Display」と操作用リストバンド「Meta Neural Band」を発表した。視線を下げずに情報を確認できるディスプレーを搭載して、スマートフォンを取り出すことなく、メッセージを読んだり、写真を見たり、AIとやり取りしたりできるようになる。価格は本体とリストバンドのセットで799ドルから。米国で9月30日発売だが、日本の発売は未定。まだ購入できない。

フルカラー高解像度ディスプレーは、必要なときだけに表示される仕組み。Wayfarerをベースにしたスクエア型のデザインで、69gという軽量化を実現。バッテリーは、折りたたみ式充電ケースを利用すれば最大30時間の使用が可能だ。操作系には、筋肉の動きを検知する「Meta Neural Band」を使用。指先をわずかに動かすだけでクリックやスクロールができ、将来的には指の動作で文字入力も可能になるという。神経疾患を持つ人々への応用も期待されている。