ヌーラボ、今年も“最も素晴らしいプロジェクト”を表彰するアワードを開催

ヌーラボは、2025年の最も素晴らしいプロジェクトを表彰する「Good Project Award 2025」を開催する。応募締切は10月24日の22時まで。

同アワードは、ヌーラボの「“このチームで一緒に仕事できてよかった”を世界中に生み出していく。」という想いから、プロジェクトとチームコラボレーションの成功を願って開催するもので、今年で6回目を迎える。

メンバーの個性を活かし、チームとして最大限の力を発揮したプロジェクトを募集し、「成果の大きさ」「再現性・波及力」「チームワークマネジメントの実践」という3つの観点から総合的に審査する。

1次審査を通過した3組のプロジェクトチームは、「優秀賞」として2025年11月29日にパシフィコ横浜で開催される「Backlog World 2025」内のピッチコンテストに招待される。コンテストでは審査員および観客投票を経て、最優秀賞を決定する。

また、エントリー条件を満たしたすべてのプロジェクトチームにつきひとつ、プロジェクト管理が学べるボードゲーム「プロジェクトテーマパーク」がプレゼントされる。

募集要項および応募フォームは以下の通り。

・募集要項

https://cacoo.com/diagrams/3qVlXPYAA5VyDJab/27295

・応募フォーム

https://forms.gle/hkdxzRDPXZWWqKaJ8