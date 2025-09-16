PayPay、韓国で利用可能に

PayPayが9月16日、「海外支払いモード」を発表した。国内で普及したPayPayアプリをそのまま海外でも利用できるようにする新機能で、まずは韓国で9月下旬以降に提供が始まる。

導入後は、韓国国内の「Alipay+」加盟店や「zero pay」対応店でPayPayによる決済が可能になるほか、日本と同様に個人間送金や残高チャージ、割り勘などの主要機能も使えるようになる。

支払い時には現地通貨と日本円が同時に表示される仕組みで、為替レートには海外事務手数料3.85％が加算される。

利用者は出国前に本人確認（eKYC）を完了しておく必要があり、セキュリティ面では新規端末からの海外利用ができないなど、不正利用防止策も設けられている。

PayPayはすでにインバウンド対応として「Alipay+」を介して14の国と地域、26の決済サービスと連携してきたが、今回の新サービスは逆に、日本人のアウトバウンド需要に応えるものだ。

韓国ではコンビニやデパート、コスメショップ、屋台など幅広い場面で利用可能になる。国内同様に決済額に応じてPayPayポイントが付与される点も旅行者には魅力だ。