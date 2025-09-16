石丸伸二氏、新しい肩書きはYouTuber？

政治団体「再生の道」は2025年9月16日に記者会見を開き、石丸伸二氏に代わる新代表を発表した。会見の冒頭、同日付で代表を退任した石丸氏は記者団の質疑に応じ、今後の自身の肩書きについて言及した。

記者から「再生の道 前代表」という肩書きに代わる、よりポップな呼び名を問われた石丸氏は、「まだ思いついていない」としながらも、「あえて言うならYouTuberになるんでしょうか」と回答。昨年市長を辞めて以来、特に収入がなく無職であり、表に出る活動がもっぱらYouTubeの分野であるためだと説明した。ただ、「ポップではないかもしれない」とも付け加え、良い呼び名がなければ皆さんが好きにつけてくれればいいと述べた。

石丸氏は今後の政治活動については「未定」としながらも、政治家を引退する考えはないと言明。有力な選択肢として首長選挙を挙げており、都知事選の可能性も残していると話した。