ヒカル、登録者10万人減か　「オープンマリッジ」宣言で

参考イメージ

人気YouTuberのヒカルが9月14日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、妻である進撃のノアとの夫婦関係を「オープンマリッジ」に移行すると宣言した。発表は波紋を呼び、チャンネル登録者数が急減している。

ヒカルとノアは5月31日に「交際0日」での電撃結婚を公表して、話題を呼んだばかり。ノアは元キャバクラ嬢から実業家・インフルエンサーとして活躍する女性。動画によれば、夫婦仲に微妙なすれ違いが生じ、話し合いを重ねた結果、オープンマリッジを選んだという経緯を説明した。

オープンマリッジとは夫婦がお互いの合意のもと、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚形態を指す。ヒカルは「離婚はしたくないが、浮気もしたい」と明かし、ノアもこれに同意したとしている。

宣言直後、動画のコメント欄は批判で埋め尽くされ、ヒカルはXで「他人の人生にごちゃごちゃ言ってくるな」と反論。騒動の影響は深刻で、ヒカルはチャンネル登録者が10万人ほど減少する見込みだとも報告した。

ヒカルはそれでも自身の方針を変える気はなく、「実力で這い上がる」と宣言し、残ったファンに今後を楽しみに待つよう呼びかけた。ファンの間ではノアの立場を心配する声も相次いでいる。