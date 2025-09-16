ピュア感と親しみやすさが人気。演技の才能も光る鈴木優愛（すずき・ゆうあ）さんが、9th DVD「Chill SPOT」（発売元：エスデジタル、収録時間：111分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月30日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

今春に千葉県にあるスタジオで撮影された9th DVDは、全体的なストーリーの設定はなく、チャプターごとに異なる衣装とシチュエーションで魅せる内容。グラビア定番のシーンを詰め込んだ映像になっている点が特徴である。

――どんなシーンが楽しめますか？

【鈴木優愛】 デニムのオーバーオール姿でお風呂を掃除したり、レオタードを着て特技の柔軟ポーズ披露したり、部屋でセーラー服を着たままシュークリームを頬張ったり。ゴールドのビキニで踊るシーンとかも撮りました。

――オススメは？

【鈴木優愛】 寝起きのベッドでくつろぐシーンです。実はパジャマの下になにも着けていなかったし、すごくドキドキ感が伝わるんじゃないかと思います。ベッドの上でゲームするところもあるのですが、アーケードコントローラーに初めて触ったのもポイント。どうやって操作すればいいのか、ガチャガチャと苦戦しながら取り組んでいたので必見です。

――ほか注目は？

【鈴木優愛】 クリーム色の水着でシャワーを浴びるシーンです。最初は透けた素材のキャミソールを上に着ているのですが、水に濡れたときにすごくセクシーで映えるんです。シーン全体としては、ブラシで体をいたずらされて怒ったりする展開なので、両方のギャップが楽しめる点がお気に入りです。

――制服を着た感想も。

【鈴木優愛】 ロケのときも「制服はギリギリでセーフかな」と思っていたのですが、周囲の方々が「似合うね」と言ってくれたので、まだ大丈夫なのかなと。5月で22歳になったし、初心を忘れずにがんばっていきたいです。

今後もグラビアと演技、両面からのアプローチでファンを楽しませる意向。9月20日に大阪天王寺で開催される、チャンス撮影会「BIKINI＆LINGERIEラリー in スタジオチーク」にも参加予定。関西方面に在住するファンは要チェックだ。